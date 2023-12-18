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Дніпро-1 та Ворскла претендують на одного і того ж тренера

18 грудня 2023 13:08
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Дніпро-1 та Ворскла претендують на одного і того ж тренера
Шенол Ґюнеш на післяматчевій пресконференції. Фото: офіційний сайт "Динамо"
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Одразу кілька клубів української Прем'єр-ліги пов'язують з авторитетним тренером із Туреччини. Шенол Гюнеш готовий повернутися до активної роботи та не відкидає різкої зміни вектора розвитку кар'єри.

Гюнеш може провести переговори з низкою українських клубів, повідомляє Fanatik.

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Після завершення сезону 2023/2024 в українській Прем'єр-лізі відбудеться кілька тренерських перестановок. Одним із новачків дивізіону готовий стати досвідчений турецький тренер Шенол Гюнеш. Він може очолити одну із двох команд, які виявляють інтерес до 71-річного наставника.

Шенол Гюнеш
Шенол Гюнеш під час роботи у Туреччині. Фото: instagram.com/senolgunesofficial/

Хто зацікавлений у роботі з Гюнешем

Шенол Гюнеш відомий тим, що тренував багато турецьких команд. Також він керував грою збірної Туреччини, яка у 2002 році посіла третє місце на Кубку Світу в Японії та Південній Кореї.

Останнім місцем роботи Гюнеша був "Бешикташ", який вибив київське "Динамо" з єврокубків на початку цього сезону. Однак пізніше тренера було звільнено зі стамбульського клубу через погані результати команди.

Чутки пов'язують Шенола Гюнеша з українськими "Дніпром-1" та "Ворсклою", які влітку можуть залишитися без тренерів. Віктор Скрипник та Юрій Максимов отримають пропозицію від закордонних клубів. Не виключено, що у Полтаві та Дніпрі шукатимуть нових наставників. Одну із цих вакансій може зайняти Шенол Гюнеш.

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