Анчелотті категорично не захотів вибирати між Луніним та Кепою
Головний тренер мадридського "Реала" Карло Анчелотті визнав, що не може зробити вибір між українцем Андрієм Луніним та іспанцем Кепою Аррісабалагою на позицію основного голкіпера. В останніх двох матчах грали обидва воротарі.
Про це заявив сам Анчелотті, слова якого навів Madrid Xtra.
Selamat pagi mads!— Madrid Mads (@RMadridMads) December 18, 2023
Berikut highlights Real Madrid vs Villareal (4-1) bagi yang kelewatan atau ketiduran kayak ane 😅 pic.twitter.com/VogDTWL5NF
Зазначимо, що основним голкіпером "Реала" є бельгієць Тібо Куртуа, який влітку порвав хрестоподібні зв'язки коліна та пропустить поточний сезон. Потім на позицію воротаря номер один узяли в оренду в "Челсі" Кепу Аррісабалагу.
Іспанець грав у старті до травми на початку листопада. Потім у воротах мадридців стояв Лунін, котрий добре себе показав.
Анчелотті ще не визначився
За словами Анчелотті, на час відсутності Куртуа Лунін та Кепа обидва є першим вибором.
"Лунін чи Кепа? Вони обидва є першим вибором", — сказав Анчелотті.
Зазначимо, що цього сезону Лунін провів дев'ять матчів за мадридський "Реал". Андрій пропустив шість голів і провів чотири сухі матчі.
У Аррісабалаги цього сезону чотирнадцять ігор, де він пропустив 12 м'ячів і провів шість сухих матчів.
У крайніх двох матчах зіграли обидва голкіпери. Проти "Уніона" (3:2) у Лізі чемпіонів грав Кепа, а з "Вільярреалом" (4:1) виступив Лунін.
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