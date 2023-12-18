Анчелотті категорично не захотів вибирати між Луніним та Кепою

Андрій Лунін на матчі із "Вільярреалом". Фото: REUTERS/Isabel Infantes

Головний тренер мадридського "Реала" Карло Анчелотті визнав, що не може зробити вибір між українцем Андрієм Луніним та іспанцем Кепою Аррісабалагою на позицію основного голкіпера. В останніх двох матчах грали обидва воротарі.

Про це заявив сам Анчелотті, слова якого навів Madrid Xtra.

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Selamat pagi mads!



Berikut highlights Real Madrid vs Villareal (4-1) bagi yang kelewatan atau ketiduran kayak ane 😅 pic.twitter.com/VogDTWL5NF — Madrid Mads (@RMadridMads) December 18, 2023

Зазначимо, що основним голкіпером "Реала" є бельгієць Тібо Куртуа, який влітку порвав хрестоподібні зв'язки коліна та пропустить поточний сезон. Потім на позицію воротаря номер один узяли в оренду в "Челсі" Кепу Аррісабалагу.

Іспанець грав у старті до травми на початку листопада. Потім у воротах мадридців стояв Лунін, котрий добре себе показав.

Анчелотті ще не визначився

За словами Анчелотті, на час відсутності Куртуа Лунін та Кепа обидва є першим вибором.

"Лунін чи Кепа? Вони обидва є першим вибором", — сказав Анчелотті.

Зазначимо, що цього сезону Лунін провів дев'ять матчів за мадридський "Реал". Андрій пропустив шість голів і провів чотири сухі матчі.

У Аррісабалаги цього сезону чотирнадцять ігор, де він пропустив 12 м'ячів і провів шість сухих матчів.

У крайніх двох матчах зіграли обидва голкіпери. Проти "Уніона" (3:2) у Лізі чемпіонів грав Кепа, а з "Вільярреалом" (4:1) виступив Лунін.

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Лунін пропустив, але це не завадило "Реалу" розгромити "Вільярреал".