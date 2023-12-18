Анчелотти категорически не захотел выбирать между Луниным и Кепой

Андрей Лунин на матче с "Вильярреалом". Фото: REUTERS/Isabel Infantes

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти признал, что не может сделать выбор между украинцем Андреем Луниным и испанцем Кепой Аррисабалагой на позицию основного голкипера. В последних двух матчах играли оба вратаря.

Об этом заявил сам Анчелотти, слова которого привел Madrid Xtra.

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Selamat pagi mads!



Berikut highlights Real Madrid vs Villareal (4-1) bagi yang kelewatan atau ketiduran kayak ane 😅pic.twitter.com/VogDTWL5NF — Madrid Mads (@RMadridMads) December 18, 2023

Отметим, что основным голкипером "Реала" является бельгиец Тибо Куртуа, который летом порвал крестообразные связки колена и пропустит текущий сезон. Затем на позицию вратаря номер один взяли в аренду в "Челси" Кепу Аррисабалагу.

Испанец играл в старте до травмы в начале ноября. Затем в воротах мадридцев стоял Лунин, который хорошо себя показал.

Анчелотти еще не определился

По словам Анчелотти, на время отсутствия Куртуа Лунин и Кепа оба являются первым выбором.

"Лунин или Кепа? Они оба являются первым выбором", — сказал Анчелотти.

Отметим, что в текущем сезоне Лунин провел девять матчей за мадридский "Реал". Андрей пропустил шесть голов и провел четыре сухих матча.

У Аррисабалаги в текущем сезоне четырнадцать игр, где он пропустил 12 мячей и провел шесть сухих матчей.

В крайних двух матчах сыграли оба голкипера. Против "Униона" (3:2) в Лиге чемпионов играл Кепа, а с "Вильярреалом" (4:1) выступил Лунин.

Напомним, "Динамо" отказало "Полесью" в трансфере одного из игроков — что известно.

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Лунин пропустил, но это не помешало "Реалу" разгромить "Вильярреал".