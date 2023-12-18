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Анчелотти категорически не захотел выбирать между Луниным и Кепой

18 декабря 2023 11:26
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Агабекян Карен
редактор
Анчелотти категорически не захотел выбирать между Луниным и Кепой
Андрей Лунин на матче с "Вильярреалом". Фото: REUTERS/Isabel Infantes
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти признал, что не может сделать выбор между украинцем Андреем Луниным и испанцем Кепой Аррисабалагой на позицию основного голкипера. В последних двух матчах играли оба вратаря.

Об этом заявил сам Анчелотти, слова которого привел Madrid Xtra.

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Отметим, что основным голкипером "Реала" является бельгиец Тибо Куртуа, который летом порвал крестообразные связки колена и пропустит текущий сезон. Затем на позицию вратаря номер один взяли в аренду в "Челси" Кепу Аррисабалагу.

Испанец играл в старте до травмы в начале ноября. Затем в воротах мадридцев стоял Лунин, который хорошо себя показал.

Анчелотти еще не определился

По словам Анчелотти, на время отсутствия Куртуа Лунин и Кепа оба являются первым выбором.

"Лунин или Кепа? Они оба являются первым выбором", — сказал Анчелотти.

Отметим, что в текущем сезоне Лунин провел девять матчей за мадридский "Реал". Андрей пропустил шесть голов и провел четыре сухих матча.

У Аррисабалаги в текущем сезоне четырнадцать игр, где он пропустил 12 мячей и провел шесть сухих матчей.

В крайних двух матчах сыграли оба голкипера. Против "Униона" (3:2) в Лиге чемпионов играл Кепа, а с "Вильярреалом" (4:1) выступил Лунин.

Напомним, "Динамо" отказало "Полесью" в трансфере одного из игроков — что известно. 

"Жирона", "Барселона" или "Атлетико" — Анчелотти назвал главного конкурента "Реала". 

Шовковский и Суркис договорились купить в "Динамо" троих футболистов. 

Трубин сильно вырос — тренер "Бенфики" похвалил украинца. 

Лунин пропустил, но это не помешало "Реалу" разгромить "Вильярреал".

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