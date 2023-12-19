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Шахтер подпишет игрока, который может стать лидером команды

19 декабря 2023 10:37
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Шахтер подпишет игрока, который может стать лидером команды
Кирилл Фесюн во время матча "Колоса". Фото: пресс-служба клуба
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Руководство и тренерский штаб донецкого "Шахтера" продолжают искать варианты для усиления команды. Это касается всех линий, включая позицию голкипера. 

Новичком "горняков" может стать молодой украинский вратарь Кирилл Фесюн, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Sport.ua

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Донецкий "Шахтер" внес 21-летнего Кирилла Фесюна в список приоритетных трансферов. Голкипер "Колоса" из Ковалевки забронировал место в основе команды после того, как Евгений Волынец был продан в "Днепр-1". 

Кирилл Фесюн
Кирилл Фесюн во время презентации. Фото: пресс-служба "Колоса"

Кто такой Кирилл Фесюн 

В сезоне 2023/2024 голкипер молодежной сборной команды сыграл в украинской Премьер-лиге 16 поединков, в которых пропустил десять голов. В девяти матчах ему удавалось сохранять свои ворота в неприкосновенности. Это лучший показатель в УПЛ. 

В молодежной сборной Украины Кирилл Фесюн обладает статусом запасного футболиста. Он пока не сумел выиграть конкуренцию у Руслана Нещерета. 

Несмотря на это в донецком "Шахтере" считают Фесюна очень перспективным голкипером, который в будущем сможет создать конкуренцию основному вратарю "горняков" Дмитрию Ризныку. 

Кирилл Фесюн может стать футболистом "Шахтера" летом 2024 года. Ориентировочная стоимость игрока составляет 600 тысяч евро. 

Напомним, "Динамо" зимой продаст свою звезду в заграничный клуб — о ком идет речь. 

Мудрик и Миколенко могут оказаться в одном клубе — это не "Челси". 

Шовковский и Суркис договорились купить в "Динамо" троих футболистов. 

"Днепр-1" и "Ворскла" претендуют на одного и того же тренера.

От трансфера Лунина отказался известный европейский клуб

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