Шахтер подпишет игрока, который может стать лидером команды

Кирилл Фесюн во время матча "Колоса". Фото: пресс-служба клуба

Руководство и тренерский штаб донецкого "Шахтера" продолжают искать варианты для усиления команды. Это касается всех линий, включая позицию голкипера.

Новичком "горняков" может стать молодой украинский вратарь Кирилл Фесюн, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Sport.ua.

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Кирилл Фесюн во время презентации. Фото: пресс-служба "Колоса"

Кто такой Кирилл Фесюн

В сезоне 2023/2024 голкипер молодежной сборной команды сыграл в украинской Премьер-лиге 16 поединков, в которых пропустил десять голов. В девяти матчах ему удавалось сохранять свои ворота в неприкосновенности. Это лучший показатель в УПЛ.

В молодежной сборной Украины Кирилл Фесюн обладает статусом запасного футболиста. Он пока не сумел выиграть конкуренцию у Руслана Нещерета.

Несмотря на это в донецком "Шахтере" считают Фесюна очень перспективным голкипером, который в будущем сможет создать конкуренцию основному вратарю "горняков" Дмитрию Ризныку.

Кирилл Фесюн может стать футболистом "Шахтера" летом 2024 года. Ориентировочная стоимость игрока составляет 600 тысяч евро.

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