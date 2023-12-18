Шахтер сыграет против Марселя в плей-офф Лиги Европы

Игроки донецкого "Шахтера". Фото: REUTERS/Pedro Nunes

В Ньоне (Швейцария) состоялась жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы. Своего соперника узнал донецкий "Шахтер".

"Горняки" сыграют против "Марселя", сообщил портал Новини.LIVE.

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Отметим, что дончане прошли в плей-офф Лиги Европы, заняв третье место в группе Лиги чемпионов. "Шахтер" до последнего тура боролся за выход в 1/8 ЛЧ с "Порту", но проиграли португальцам в последнем матче.

Игроки донецкого "Шахтера". Фото: REUTERS/Cathrin Mueller

"Шахтер" — "Марсель" и остальные пары Лиги Европы

"Фейеноорд" — "Рома"

"Милан" — "Ренн"

"Ланс" — "Фрайбург"

"Янг Бойз" — "Спортинг"

"Бенфика" — "Тулуза"

"Брага" — "Карабах"

"Галатасарай" — "Спарта"

"Шахтер" — "Марсель"

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