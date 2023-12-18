Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Шахтер сыграет против Марселя в плей-офф Лиги Европы arrow

Шахтер сыграет против Марселя в плей-офф Лиги Европы

18 декабря 2023 14:20
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Шахтер сыграет против Марселя в плей-офф Лиги Европы
Игроки донецкого "Шахтера". Фото: REUTERS/Pedro Nunes
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В Ньоне (Швейцария) состоялась жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы. Своего соперника узнал донецкий "Шахтер".

"Горняки" сыграют против "Марселя", сообщил портал Новини.LIVE.

Читайте также:

Отметим, что дончане прошли в плей-офф Лиги Европы, заняв третье место в группе Лиги чемпионов. "Шахтер" до последнего тура боролся за выход в 1/8 ЛЧ с "Порту", но проиграли португальцам в последнем матче.

Игроки донецкого "Шахтера"
Игроки донецкого "Шахтера". Фото: REUTERS/Cathrin Mueller

"Шахтер" — "Марсель" и остальные пары Лиги Европы

"Фейеноорд" — "Рома"

"Милан" — "Ренн"

"Ланс" — "Фрайбург"

"Янг Бойз" — "Спортинг"

"Бенфика" — "Тулуза"

"Брага" — "Карабах"

"Галатасарай" — "Спарта"

"Шахтер" — "Марсель"

Напомним, "Динамо" отказало "Полесью" в трансфере одного из игроков — что известно. 

"Жирона", "Барселона" или "Атлетико" — Анчелотти назвал главного конкурента "Реала". 

Шовковский и Суркис договорились купить в "Динамо" троих футболистов. 

Трубин сильно вырос — тренер "Бенфики" похвалил украинца. 

Лунин пропустил, но это не помешало "Реалу" разгромить "Вильярреал".

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

18:05 Экс-командир "Азова" Жорин резко отреагировал на призывы отправить на фронт работников ТЦК

13:58 Работники ТЦК провели рейд на один из крупнейших рынков Киева

17:10 Клиенты Ощадбанка 1 января могут остаться без денег — в чем причина

19:17 Экс-командир ответил, сколько украинцев необходимо мобилизовать в 2024 году

01:22 Кого не заберут на войну — 10 категорий граждан, которых нельзя мобилизовать на фронт

Получит ли Украина помощь от США и почему возникает усталость от войны — интервью Подоляка - 80x80

Получит ли Украина помощь от США и почему возникает усталость от войны — интервью Подоляка

05:42 Американское издание назвало кратчайший путь к победе Украины

19:57 Двум категориям украинцев отказали в праве на отсрочку — о ком идет речь

06:40 Цены на металлолом в декабре. Сколько стоит 1 кг черного металла в Украине

08:43 Украинцы могут получить 5 тыс. грн от ПриватБанка — что нужно успеть до 31 декабря

22:43 Некоторые украинцы могут потерять бронь от мобилизации — кого касается

Актуальное по теме