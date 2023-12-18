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Наполі зіграє з Барселоною — усі результати жеребкування 1/8 Ліги чемпіонів

18 грудня 2023 13:22
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Наполі зіграє з Барселоною — усі результати жеребкування 1/8 Ліги чемпіонів
Джон Террі провів жеребкування 1/8 ЛЧ. Скриншот UEFA.com
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

У понеділок, 18 грудня, відбулося жеребкування 1/8 Ліги чемпіонів. Команди, які вийшли у плей-офф турніру, впізнали своїх майбутніх суперників.

Уже в лютому вболівальники матимуть змогу побачити матчі наступного раунду Ліги чемпіонів, нагадує портал Новини.LIVE.

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У швейцарському Ньоні провели жеребкування першого раунду на вибуття Ліги чемпіонів. У ній взяли участь 16 команд, які безпосередньо пройшли до цієї стадії з групового етапу. Переможці груп вважаються сіяними, а команди, які посіли друге місце, є насіяними.

Харрі Кейн
Харрі Кейн та "Баварія" зіграють з "Лаціо". Фото: REUTERS/Thilo Schmuelgen

Результати жеребкування 1/8 ЛЧ

"Порту" (Португалія) — "Арсенал" (Англія)

"Наполі" (Італія) — "Барселона" (Іспанія)

"ПСЖ" (Франція) — "Реал Сосьєдад" (Іспанія)

"Інтер" (Італія) — "Атлетіко" (Іспанія)

ПСВ (Нідерланди) — "Боруссія" Дортмунд (Німеччина)

"Лаціо" (Італія) — "Баварія" (Німеччина)

"Копенгаген" (Данія) — "Манчестер Сіті" (Англія)

"Ред Булл" (Австрія) — "Реал" Мадрид (Іспанія)

У 1/8 Ліги чемпіонів не зможуть зіграти один з одним у цій стадії турніру. Крім цього, вони не зможуть зустрітися з тими суперниками, з якими билися на груповому етапі.

Перші матчі 1/8 плей-офф ЛЧ проведуть 13, 14, 20 та 21 лютого 2024 року. Поєдинки у відповідь пройдуть п'ятого, шостого, 12 і 13 березня 2024 року. Фінал турніру відбудеться у Лондоні на стадіоні "Уемблі" першого червня 2024 року.

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