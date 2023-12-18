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Наполи сыграет с Барселоной — все результаты жеребьевки 1/8 Лиги чемпионов

18 декабря 2023 13:22
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Наполи сыграет с Барселоной — все результаты жеребьевки 1/8 Лиги чемпионов
Джон Терри провел жеребьевку 1/8 ЛЧ. Скриншот UEFA.com
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

В понедельник, 18 декабря, состоялась жеребьевка 1/8 Лиги чемпионов. Команды, который вышли в плей-офф турнира, узнали своих будущих соперников.

Уже в феврале болельщики смогут увидеть матчи следующего раунда Лиги чемпионов, напоминает портал Новини.LIVE. 

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В швейцарском Ньоне провели жеребьевку первого раунда на выбывание Лиги чемпионов. В ней приняли участие 16 команд, которые напрямую прошли в эту стадию из группового этапа. Победители групп считаются сеяными, а команды, которые заняли вторые места, являются насеянными.

Харри Кейн
Харри Кейн и "Бавария" сыграют с "Лацио". Фото: REUTERS/Thilo Schmuelgen

Результаты жеребьевки 1/8 ЛЧ

"Порту" (Португалия) — "Арсенал" (Англия)

"Наполи" (Италия) — "Барселона" (Испания)

"ПСЖ" (Франция) — "Реал Сосьедад" (Испания) 

"Интер" (Италия) — "Атлетико" (Испания) 

ПСВ (Нидерланды) — "Боруссия" Дортмунд (Германия) 

"Лацио" (Италия) — "Бавария" (Германия) 

"Копенгаген" (Дания) — "Манчестер Сити" (Англия) 

"Ред Булл" (Австрия) — "Реал" Мадрид (Испания) 

В 1/8 Лиги чемпионов не смогут сыграть друг с другом в этой стадии турнира. Помимо этого они не смогут встретиться с теми соперниками, с которыми сражались на групповом этапе. 

Первые матчи 1/8 плей-офф ЛЧ проведут 13, 14, 20 и 21 февраля 2024 года. Ответные поединки пройдут пятого, шестого, 12 и 13 марта 2024 года. Финал турнира состоится в Лондоне на стадионе "Уэмбли" первого июня 2024 года. 

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