Шахтар зіграє проти Марселя у плей-оф Ліги Європи

Гравці донецького "Шахтаря". Фото: REUTERS/Pedro Nunes

У Ньоні (Швейцарія) відбулося жеребкування 1/16 фіналу Ліги Європи. Свого суперника дізнався донецький "Шахтар".

"Гірники" зіграють проти "Марселя", повідомив портал Новини.LIVE.

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Зазначимо, що донеччани пройшли у плей-оф Ліги Європи, посівши третє місце у групі Ліги чемпіонів. "Шахтар" до останнього туру боровся за вихід у 1/8 фіналу ЛЧ з "Порту", але програли португальцям в останньому матчі.

Гравці донецького "Шахтаря". Фото: REUTERS/Cathrin Mueller

"Шахтар" — "Марсель" та інші пари Ліги Європи

"Фейєнорд" — "Рома"

"Мілан" — "Ренн"

"Ланс" — "Фрайбург"

"Янг Бойз" — "Спортінг"

"Бенфіка" — "Тулуза"

"Брага" — "Карабах"

"Галатасарай" — "Спарта"

"Шахтар" — "Марсель"

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