Шахтар зіграє проти Марселя у плей-оф Ліги Європи
У Ньоні (Швейцарія) відбулося жеребкування 1/16 фіналу Ліги Європи. Свого суперника дізнався донецький "Шахтар".
"Гірники" зіграють проти "Марселя", повідомив портал Новини.LIVE.
Зазначимо, що донеччани пройшли у плей-оф Ліги Європи, посівши третє місце у групі Ліги чемпіонів. "Шахтар" до останнього туру боровся за вихід у 1/8 фіналу ЛЧ з "Порту", але програли португальцям в останньому матчі.
"Шахтар" — "Марсель" та інші пари Ліги Європи
"Фейєнорд" — "Рома"
"Мілан" — "Ренн"
"Ланс" — "Фрайбург"
"Янг Бойз" — "Спортінг"
"Бенфіка" — "Тулуза"
"Брага" — "Карабах"
"Галатасарай" — "Спарта"
"Шахтар" — "Марсель"
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