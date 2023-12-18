От трансфера Лунина отказался известный европейский клуб

Андрей Лунин после матча за "Реал". Фото: instagram.com/lunin_andrey

Пока будущее украинского голкипера мадридского "Реала" Андрея Лунина не определено у него стало меньше вариантов для продолжения карьеры. Летом футболист останется без команды.

По информации Daily Record, следующим летом Лунин не переедет в Шотландию.

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Selamat pagi mads!



Berikut highlights Real Madrid vs Villareal (4-1) bagi yang kelewatan atau ketiduran kayak ane 😅pic.twitter.com/VogDTWL5NF — Madrid Mads (@RMadridMads) December 18, 2023

Снова виноват Анчелотти

От трансфера Лунина отказался шотландский "Селтик", который длительное время интересовался украинцем и хотел подписать его свободным агентом летом 2024 года.

Причиной для такого решения "Селтика" стало решение Карло Анчелотти сделать Лунина основным голкипером на время отсутствия Тибо Куртуа.

Шотландцам было бы намного проще подписать резервиста "Реала", который бы не играл в течение сезона. Однако, имея игровую практику в течение сезона Лунин следующим летом может заинтересовать топовые европейские клубы.

Понимая, что Лунина теперь сложно подписать, "Селтик" сконцентрируется на более реальных вариантах усиления вратарской позиции.

В текущем сезоне Лунин провел девять матчей за мадридский "Реал". Андрей пропустил шесть голов и провел четыре сухих матча.

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