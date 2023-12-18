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От трансфера Лунина отказался известный европейский клуб

18 декабря 2023 12:42
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Агабекян Карен
редактор
От трансфера Лунина отказался известный европейский клуб
Андрей Лунин после матча за "Реал". Фото: instagram.com/lunin_andrey
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Пока будущее украинского голкипера мадридского "Реала" Андрея Лунина не определено у него стало меньше вариантов для продолжения карьеры. Летом футболист останется без команды.

По информации Daily Record, следующим летом Лунин не переедет в Шотландию.

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От трансфера Лунина отказался шотландский "Селтик", который длительное время интересовался украинцем и хотел подписать его свободным агентом летом 2024 года.

Причиной для такого решения "Селтика" стало решение Карло Анчелотти сделать Лунина основным голкипером на время отсутствия Тибо Куртуа.

Шотландцам было бы намного проще подписать резервиста "Реала", который бы не играл в течение сезона. Однако, имея игровую практику в течение сезона Лунин следующим летом может заинтересовать топовые европейские клубы.

Понимая, что Лунина теперь сложно подписать, "Селтик" сконцентрируется на более реальных вариантах усиления вратарской позиции.

В текущем сезоне Лунин провел девять матчей за мадридский "Реал". Андрей пропустил шесть голов и провел четыре сухих матча.

Напомним, Мудрик и Миколенко могут оказаться в одном клубе — это не "Челси".

"Динамо" отказало "Полесью" в трансфере одного из игроков — что известно. 

"Жирона", "Барселона" или "Атлетико" — Анчелотти назвал главного конкурента "Реала". 

Шовковский и Суркис договорились купить в "Динамо" троих футболистов. 

Трубин сильно вырос — тренер "Бенфики" похвалил украинца. 

Лунин пропустил, но это не помешало "Реалу" разгромить "Вильярреал".

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