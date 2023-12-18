Від трансферу Луніна відмовився відомий європейський клуб

Андрій Лунін після матчу за "Реал" Фото: instagram.com/lunin_andrey

Поки що майбутнє українського голкіпера мадридського "Реала" Андрія Луніна не визначено, у нього поменшало варіантів для продовження кар'єри. Влітку футболіст залишиться без команди.

За інформацією Daily Record, наступного літа Лунін не переїде до Шотландії.

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Selamat pagi mads!



Berikut highlights Real Madrid vs Villareal (4-1) bagi yang kelewatan atau ketiduran kayak ane 😅 pic.twitter.com/VogDTWL5NF — Madrid Mads (@RMadridMads) December 18, 2023

Знову винен Анчелотті

Від трансферу Луніна відмовився шотландський "Селтік", який тривалий час цікавився українцем і хотів підписати його вільним агентом улітку 2024 року.

Причиною такого рішення "Селтіка" стало рішення Карло Анчелотті зробити Луніна основним голкіпером на час відсутності Тібо Куртуа.

Шотландцям було набагато простіше підписати резервіста "Реала", який би не грав протягом сезону. Однак, маючи ігрову практику протягом сезону Лунін наступного літа може зацікавити топові європейські клуби.

Розуміючи, що Луніна тепер складно підписати, "Селтік" сконцентрується на реальніших варіантах посилення воротарської позиції.

Цього сезону Лунін провів дев'ять матчів за мадридський "Реал". Андрій пропустив шість голів і провів чотири сухі матчі.

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