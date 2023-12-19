Шахтар підпише гравця, який може стати лідером команди

Кирило Фесюн під час матчу "Колосу". Фото: пресслужба клубу

Керівництво та тренерський штаб донецького "Шахтаря" продовжують шукати варіанти для посилення команди. Це стосується всіх ліній, включно з позицією голкіпера.

Початківцем "гірників" може стати молодий український воротар Кирило Фесюн, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Sport.ua.

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Донецький "Шахтар" вніс 21-річного Кирила Фесюна до списку пріоритетних трансферів. Голкіпер "Колоса" з Ковалівки забронював місце в основі команди після того, як Євгена Волинця було продано в "Дніпро-1".

Кирило Фесюн під час презентації. Фото: пресслужба "Колоса"

Хто такий Кирило Фесюн

У сезоні 2023/2024 голкіпер молодіжної збірної команди зіграв в українській Прем'єр-лізі 16 поєдинків, у яких пропустив десять голів. У дев'яти матчах йому вдавалося зберігати свої ворота у недоторканності. Це найкращий показник в УПЛ.

У молодіжній збірній України Кирило Фесюн має статус запасного футболіста. Він поки що не зміг виграти конкуренцію у Руслана Нещерета.

Попри це у донецькому "Шахтарі" вважають Фесюна дуже перспективним голкіпером, який у майбутньому зможе створити конкуренцію основному воротареві "гірників" Дмитру Різнику.

Кирило Фесюн може стати футболістом "Шахтаря" влітку 2024 року. Орієнтовна вартість гравця складає 600 тисяч євро.

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