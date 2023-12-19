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Динамо взимку продасть свою зірку до закордонного клубу — про кого йдеться

19 грудня 2023 09:40
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Динамо взимку продасть свою зірку до закордонного клубу — про кого йдеться
Футболісти перед матчем УПЛ. Фото: пресслужба "Динамо"
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Один із провідних футболістів київського "Динамо" за місяць може переїхати з української Прем'єр-ліги до одного із зарубіжних чемпіонатів. Коли столичний клуб отримає пропозицію, її має схвалити Олександр Шовковський.

Новий головний тренер "Динамо" може попросити президента клубу зберегти нинішній склад щонайменше до кінця сезону, повідомляє Tutto Mercato.

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Форвард збірної України Владислав Ванат опинився у списку потенційних новачків кількох клубів з Італії та Німеччини. У нього може бути можливість змінити команду під час зимового трансферного вікна-2024.

Владислав Ванат
Владислав Ванат під час матчу. Фото: пресслужба "Динамо"

Куди може піти Ванат

У послугах 21-річного форварда зацікавлені римський "Лаціо", італійська "Фіорентина", а також німецька "Боруссія" з Менхенгладбаху. Орієнтовна трансферна вартість гравця складає три мільйони євро.

"Фіорентина" готова розпочати переговори щодо трансферу Владислава Ваната вже за кілька тижнів. Флорентійська команда шукає молодого та результативного нападника, який здатний грати у комбінаційний футбол.

Владислав Ванат у сезоні 2023/2024 зіграв у складі "Динамо" 13 матчів у всіх турнірах. Він забив сім голів та зробив три результативні передачі.

Нагадаємо, Мудрик і Миколенко можуть опинитися в одному клубі — це не "Челсі".

Шовковський та Суркіс домовились купити в "Динамо" трьох футболістів. 

"Дніпро-1" та "Ворскла" претендують на одного і того ж тренера. 

Від трансферу Луніна відмовився відомий європейський клуб.

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