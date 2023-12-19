Динамо зимой продаст свою звезду в заграничный клуб — о ком идет речь

Футболисты перед матчем УПЛ. Фото: пресс-служба "Динамо"

Один из ведущих футболистов киевского "Динамо" через месяц может переехать из украинской Премьер-лиги в один из зарубежных чемпионатов. Когда столичный клуб получит предложение, его должен будет одобрить Александр Шовковский.

Новый главный тренер "Динамо" может попросить президента клуба сохранить нынешний состав как минимум до конца сезона, сообщает Tutto Mercato.

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Форвард сборной Украины Владислав Ванат оказался в списке потенциальных новичков нескольких клубов из Италии и Германии. У него может появиться возможность сменить команду во время зимнего трансферного окна-2024.

Владислав Ванат во время матча. Фото: пресс-служба "Динамо"

Куда может уйти Ванат

В услугах 21-летнего форварда заинтересованы римский "Лацио", итальянская "Фиорентина", а также немецкая "Боруссия" из Менхенгладбаха. Ориентировочная трансферная стоимость игрока составляет три миллиона евро.

"Фиорентина" готова вступить в переговоры по трансферу Владислава Ваната уже через несколько недель. Флорентийская команда ищет молодого и результативного нападающего, который способен играть в комбинационный футбол.

Владислав Ванат в сезоне 2023/2024 сыграл в составе "Динамо" 13 матчей во всех турнирах. Он забил семь голов и сделал три результативные передачи.

Напомним, Мудрик и Миколенко могут оказаться в одном клубе — это не "Челси".

Шовковский и Суркис договорились купить в "Динамо" троих футболистов.

"Днепр-1" и "Ворскла" претендуют на одного и того же тренера.

От трансфера Лунина отказался известный европейский клуб.