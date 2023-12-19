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Забарный стал главной трансферной целью известного топ-клуба

19 декабря 2023 11:20
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Забарный стал главной трансферной целью известного топ-клуба
Илья Забарный в матче за "Борнмут". Фото: REUTERS/Ian Walton
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Защитник сборной Украины Илья Забарный может сменить клуб летом 2024 года. В его услугах заинтересованы несколько известных команд. 

Главным претендентом на Забарного остается "Тоттенхэм", сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Futbol de Inglaterra

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Главный тренер лондонского "Тоттенхэма" Ангелос Постекоглу уверен в том, что Илья Забарный способен усилить оборону "шпор". Несколько недель назад "Борнмут" получил запрос от столичного клуба о трансферной стоимости украинского футболиста. 

Илья Забарный
Илья Забарный в игре против "МЮ". Фото: REUTERS/Molly Darlington

Трансфер Забарного в "Тоттенхэм" 

Защитник может присоединиться к "шпорам" летом 2024 года. Конкуренцию лондонцам может составить итальянский "Интер" и немецкая "Боруссия" из Дортмунда, однако "Тоттенхэм" серьезно настроен пригласить Илью Забарного в столицу. 

В сезоне 2023/2024 футболист сборной Украины является одним из немногих футболистов английской Премьер-лиги, которые не пропустили ни одного матча и отыграли "от свистка до свистка". Забарный стал одним из кумиров болельщиков "Борнмута", а эксперты отмечают его стремительный прогресс. 

Напомним, "Шахтер" подпишет игрока, который может стать лидером команды. 

Мудрик и Миколенко могут оказаться в одном клубе — это не "Челси". 

Шовковский и Суркис договорились купить в "Динамо" троих футболистов. 

"Днепр-1" и "Ворскла" претендуют на одного и того же тренера.

От трансфера Лунина отказался известный европейский клуб

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