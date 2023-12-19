Забарный стал главной трансферной целью известного топ-клуба

Илья Забарный в матче за "Борнмут". Фото: REUTERS/Ian Walton

Защитник сборной Украины Илья Забарный может сменить клуб летом 2024 года. В его услугах заинтересованы несколько известных команд.

Главным претендентом на Забарного остается "Тоттенхэм", сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Futbol de Inglaterra.

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Главный тренер лондонского "Тоттенхэма" Ангелос Постекоглу уверен в том, что Илья Забарный способен усилить оборону "шпор". Несколько недель назад "Борнмут" получил запрос от столичного клуба о трансферной стоимости украинского футболиста.

Илья Забарный в игре против "МЮ". Фото: REUTERS/Molly Darlington

Трансфер Забарного в "Тоттенхэм"

Защитник может присоединиться к "шпорам" летом 2024 года. Конкуренцию лондонцам может составить итальянский "Интер" и немецкая "Боруссия" из Дортмунда, однако "Тоттенхэм" серьезно настроен пригласить Илью Забарного в столицу.

В сезоне 2023/2024 футболист сборной Украины является одним из немногих футболистов английской Премьер-лиги, которые не пропустили ни одного матча и отыграли "от свистка до свистка". Забарный стал одним из кумиров болельщиков "Борнмута", а эксперты отмечают его стремительный прогресс.

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