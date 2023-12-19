Забарний став головною трансферною метою відомого топклубу
Захисник збірної України Ілля Забарний може змінити клуб улітку 2024 року. У його послугах зацікавлено кілька відомих команд.
Головним претендентом на Забарного залишається "Тоттенгем", повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Futbol de Inglaterra.
Головний тренер лондонського "Тоттенгема" Ангелос Постекоглу впевнений, що Ілля Забарний здатний посилити оборону "шпор". Кілька тижнів тому "Борнмут" отримав запит від столичного клубу щодо трансферної вартості українського футболіста.
Трансфер Забарного до "Тоттенгема"
Захисник може приєднатися до "шпор" влітку 2024 року. Конкуренцію лондонцям може скласти італійський "Інтер" та німецька "Боруссія" з Дортмунда, проте "Тоттенгем" серйозно налаштований запросити Іллю Забарного до столиці.
У сезоні 2023/2024 футболіст збірної України є одним із небагатьох футболістів англійської Прем'єр-ліги, які не пропустили жодного матчу та відіграли "від свистка до свистка". Забарний став одним із кумирів уболівальників "Борнмута", а експерти відзначають його стрімкий прогрес.
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