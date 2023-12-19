Забарний став головною трансферною метою відомого топклубу

Ілля Забарний у матчі за "Борнмут". Фото: REUTERS/Ian Walton

Захисник збірної України Ілля Забарний може змінити клуб улітку 2024 року. У його послугах зацікавлено кілька відомих команд.

Головним претендентом на Забарного залишається "Тоттенгем", повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Futbol de Inglaterra.

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Головний тренер лондонського "Тоттенгема" Ангелос Постекоглу впевнений, що Ілля Забарний здатний посилити оборону "шпор". Кілька тижнів тому "Борнмут" отримав запит від столичного клубу щодо трансферної вартості українського футболіста.

Ілля Забарний у грі проти "МЮ". Фото: REUTERS/Molly Darlington

Трансфер Забарного до "Тоттенгема"

Захисник може приєднатися до "шпор" влітку 2024 року. Конкуренцію лондонцям може скласти італійський "Інтер" та німецька "Боруссія" з Дортмунда, проте "Тоттенгем" серйозно налаштований запросити Іллю Забарного до столиці.

У сезоні 2023/2024 футболіст збірної України є одним із небагатьох футболістів англійської Прем'єр-ліги, які не пропустили жодного матчу та відіграли "від свистка до свистка". Забарний став одним із кумирів уболівальників "Борнмута", а експерти відзначають його стрімкий прогрес.

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