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У Жироні розповіли, наскільки важливий Довбик

19 грудня 2023 12:34
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Агабекян Карен
редактор
У Жироні розповіли, наскільки важливий Довбик
Форвард "Жирони" Артем Довбик. Фото: "Жирона"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

У сімнадцятому турі чемпіонату Іспанії "Жирона" впевнено здолала "Алавес" (3:0). Два м'ячі у грі забив український форвард Артем Довбик.

Після гри головний тренер "Жирони" Мічел Санчес висловився про гру Довбика. Слова фахівця навів портал Marca.

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Довбик набагато важливіший за його удари

За словами головного тренера "Жирони", його команда знаходить момент, який дозволяє створювати вільні зони, куди може вбігти Довбик, який створював шанси для партнерів.

"Ми знали, що можемо зробити пас углиб на Довбика, щоб він підбіг, прийняв м'яч і створив шанс", — сказав Мічел.

Зазначимо, що Довбик цього сезону забив десять м'ячів і зробив шість гольових передач у сімнадцяти матчах.

У списку найкращих бомбардирів Ла Ліги Артем поступається лише Джуду Беллінгему, який має тринадцять голів. Також Довбик поступається Беллінгему за системою гол+пас.

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