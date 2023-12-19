У Жироні розповіли, наскільки важливий Довбик

Форвард "Жирони" Артем Довбик. Фото: "Жирона"

У сімнадцятому турі чемпіонату Іспанії "Жирона" впевнено здолала "Алавес" (3:0). Два м'ячі у грі забив український форвард Артем Довбик.

Після гри головний тренер "Жирони" Мічел Санчес висловився про гру Довбика. Слова фахівця навів портал Marca.

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Girona's # 9 has scored his 9th of the season! 9️⃣9️⃣9️⃣9️⃣9️⃣9️⃣9️⃣9️⃣



Artem Dovbyk has opened the scoring v Alaves after some mayhem in the box



The Ox of a CF leaps highest to nod it into the net



1-0



Girona going top again as it stands! pic.twitter.com/VMYc2Yh5eY — Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) December 18, 2023

The Dovbyk machine hits TEN La Liga goals in his debut season! 🔟🔟🔟



It's the Ukrainian's second of the night!



Цей час переходить від spot!



10 goals in 15 apps (+ 4 assists)



🥈 La Liga signing of 23/24 (after Bellingham)



Girona 3-0 Alaves pic.twitter.com/emSMcyEBlB — Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) December 18, 2023

Довбик набагато важливіший за його удари

За словами головного тренера "Жирони", його команда знаходить момент, який дозволяє створювати вільні зони, куди може вбігти Довбик, який створював шанси для партнерів.

"Ми знали, що можемо зробити пас углиб на Довбика, щоб він підбіг, прийняв м'яч і створив шанс", — сказав Мічел.

Зазначимо, що Довбик цього сезону забив десять м'ячів і зробив шість гольових передач у сімнадцяти матчах.

У списку найкращих бомбардирів Ла Ліги Артем поступається лише Джуду Беллінгему, який має тринадцять голів. Також Довбик поступається Беллінгему за системою гол+пас.

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