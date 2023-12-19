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Ребров дал Довбику и Цыганкову совет, который может повлиять на их карьеру

19 декабря 2023 13:35
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Агабекян Карен
редактор
Ребров дал Довбику и Цыганкову совет, который может повлиять на их карьеру
Сергей Ребров. Фото: УАФ
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В чемпионате Испании на первом месте идет "Жирона", опережающая на два очка мадридский "Реал". Двумя лидерами команды являются украинцы Артем Довбик и Викторы Цыганков.

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров в интервью ВЗБІРНА высказался об успехах Довбика и Цыганковы.

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Ребров дал важный совет Довбику и Цыганкову

По словам Реброва, никто не ждал от "Жироны" подобного выступления и это стало сюрпризом. Относительно игроков тренер отметил, что надеется на дальнейший прогресс украинцев.

"Они очень уверенно выглядят и лидируют в Ла Лиге. То, что там два ключевых игрока сборной — это очень важно. Они обретут уверенность. Я надеюсь, что они будут дальше прогрессировать", — сказал Ребров.

Также главный тренер сборной отметил, что вокруг Артема и Виктора много слухов, связывающих их с топовыми клубами. Поэтому Ребров посоветовал футболистам не думать о трансфере и доиграть сезон в "Жироне".

"Очень важно, чтобы они закончили сезон в "Жироне", и посмотрим, на каком месте, а потом уже думали о других клубах, если они этого хотят", — сказал главный тренер.

У Довбика в текущем сезоне в 17 матчах десять голов и шесть ассистов. Цыганков в 16 играх забил три мяча и отдал три голевых передачи.

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