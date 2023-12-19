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Ребров рассказал, кто может усилить сборную Украины

19 декабря 2023 16:05
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Ребров рассказал, кто может усилить сборную Украины
Сергей Ребров во время пресс-конференции. Скриншот YouTube
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров рассказал о футболистах, которые могут получить шанс проявить себя в национальной команды. Любой игрок с украинским паспортом может получить вызов от наставника. 

Ребров заявил, что регулярно просматривает игру футболистов, которые могут попасть в команду, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Instagram-аккаунт VBET Ukraine. 

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После того как Сергей Ребров возглавил сборную Украины, шанс проявить себя в главной команде страны получили многие игроки, которые раньше не получали приглашение или игровое время в коллективе. Главный тренер "сине-желтых" рассказал о том, почему изменил ситуацию. Также он сообщил, как футболисты могут попасть в команду. 

Сергей Ребров
Сергей Ребров на базе "Динамо". Скриншот YouTube

Новая идея Реброва для сборной Украины 

Тренерский штаб национальной команды создал платформу, которая помогает комплектовать кадровый состав "сине-желтых". Это помогает Реброву и его помощникам просматривать многих футболистов, которые претендуют на попадание в сборную Украины. 

Согласно словам Реброва, его штаб просматривает не только футболистов из "Динамо", "Шахтера" и "Днепра-1". Это касается игроков всех команд из Премьер-лиги. Также Ребров обращает внимание на украинцев из зарубежных чемпионатов, причем речь идет не только о представителях ведущих чемпионатов Европы. 

Ребров заявил, что в сборных Украины, включая молодежную команду, действует единая система, которая помогает игрокам претендовать на вызов в лагерь "сине-желтых". Главным условием является наличие у футболистов хорошей формы и игровой практики.

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