Ребров рассказал, кто может усилить сборную Украины

Сергей Ребров во время пресс-конференции. Скриншот YouTube

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров рассказал о футболистах, которые могут получить шанс проявить себя в национальной команды. Любой игрок с украинским паспортом может получить вызов от наставника.

Ребров заявил, что регулярно просматривает игру футболистов, которые могут попасть в команду, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Instagram-аккаунт VBET Ukraine.

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После того как Сергей Ребров возглавил сборную Украины, шанс проявить себя в главной команде страны получили многие игроки, которые раньше не получали приглашение или игровое время в коллективе. Главный тренер "сине-желтых" рассказал о том, почему изменил ситуацию. Также он сообщил, как футболисты могут попасть в команду.

Сергей Ребров на базе "Динамо". Скриншот YouTube

Новая идея Реброва для сборной Украины

Тренерский штаб национальной команды создал платформу, которая помогает комплектовать кадровый состав "сине-желтых". Это помогает Реброву и его помощникам просматривать многих футболистов, которые претендуют на попадание в сборную Украины.

Согласно словам Реброва, его штаб просматривает не только футболистов из "Динамо", "Шахтера" и "Днепра-1". Это касается игроков всех команд из Премьер-лиги. Также Ребров обращает внимание на украинцев из зарубежных чемпионатов, причем речь идет не только о представителях ведущих чемпионатов Европы.

Ребров заявил, что в сборных Украины, включая молодежную команду, действует единая система, которая помогает игрокам претендовать на вызов в лагерь "сине-желтых". Главным условием является наличие у футболистов хорошей формы и игровой практики.

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