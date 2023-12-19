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Милевский отметил возвращение из больницы сюрпризом для болельщиков

19 декабря 2023 12:04
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Милевский отметил возвращение из больницы сюрпризом для болельщиков
Артем Милевский на фоне новогодней елки. Фото: instagram.com/timi1010/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Бывший форвард сборной Украины и киевского "Динамо" Артем Милевский снова активно пишет в социальной сети. Спортсмен продемонстрировал, что недавнее лечение пошло ему на пользу. 

Милевский приготовил своим поклонникам неожиданный сюрприз, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Instagram-аккаунт Артема Милевского. 

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Экс-форвард сборной Украины Артем Милевский порадовал многочисленную армию поклонников новыми фотографиями. Он был вынужден пройти курс реабилитации в одной из столичных клиник из-за проблем со здоровьем. Судя по виду спортсмена, ему удалось справиться с проблемами и восстановиться. 

Артем Милевский
Артем Милевский готовит сюрприз. Фото: instagram.com/timi1010/

Что анонсировал Милевский 

После выписки из больницы бывший форвард "Динамо" опубликовал несколько сообщений в социальной сети. Он начал снимками их Оперы, после чего поделился фотографиями, на которых в праздничных декорациях играет с другом в видеоигры. У экс-футболиста здоровый и довольный вид. 

"Скоро кое-что будет", — подписал Артем Милевский один из недавних снимков. Подписчики спортсмена делятся догадками о том, что он имел в виду. 

Напомним, "Шахтер" подпишет игрока, который может стать лидером команды. 

Забарный стал главной трансферной целью известного топ-клуба. 

Мудрик и Миколенко могут оказаться в одном клубе — это не "Челси". 

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