Милевский отметил возвращение из больницы сюрпризом для болельщиков

Артем Милевский на фоне новогодней елки. Фото: instagram.com/timi1010/

Бывший форвард сборной Украины и киевского "Динамо" Артем Милевский снова активно пишет в социальной сети. Спортсмен продемонстрировал, что недавнее лечение пошло ему на пользу.

Милевский приготовил своим поклонникам неожиданный сюрприз, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Instagram-аккаунт Артема Милевского.

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Экс-форвард сборной Украины Артем Милевский порадовал многочисленную армию поклонников новыми фотографиями. Он был вынужден пройти курс реабилитации в одной из столичных клиник из-за проблем со здоровьем. Судя по виду спортсмена, ему удалось справиться с проблемами и восстановиться.

Артем Милевский готовит сюрприз. Фото: instagram.com/timi1010/

Что анонсировал Милевский

После выписки из больницы бывший форвард "Динамо" опубликовал несколько сообщений в социальной сети. Он начал снимками их Оперы, после чего поделился фотографиями, на которых в праздничных декорациях играет с другом в видеоигры. У экс-футболиста здоровый и довольный вид.

"Скоро кое-что будет", — подписал Артем Милевский один из недавних снимков. Подписчики спортсмена делятся догадками о том, что он имел в виду.

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