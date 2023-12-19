Мілевський відзначив повернення з лікарні сюрпризом для вболівальників

Артем Мілевський на тлі новорічної ялинки. Фото: instagram.com/timi1010/

Колишній форвард збірної України та київського "Динамо" Артем Мілевський знову активно пише у соціальній мережі. Спортсмен продемонстрував, що недавнє лікування пішло йому на користь.

Мілевський приготував своїм шанувальникам сюрприз, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Instagram-аккаунт Артема Мілевського.

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Ексфорвард збірної України Артем Мілевський порадував численну армію шанувальників новими фотографіями. Він був змушений пройти курс реабілітації в одній зі столичних клінік через проблеми зі здоров'ям. Судячи із вигляду спортсмена, йому вдалося впоратися з проблемами та відновитися.

Артем Мілевський готує сюрприз. Фото: instagram.com/timi1010/

Що анонсував Мілевський

Після виписки з лікарні колишній форвард "Динамо" опублікував кілька повідомлень у соціальній мережі. Він почав знімками їхньої Опери, після чого поділився фотографіями, на яких у святкових декораціях грає з другом у відеоігри. Ексфутболіст має здоровий і задоволений вигляд.

"Скоро дещо буде", — підписав Артем Мілевський один із недавніх знімків. Передплатники спортсмена діляться припущеннями про те, що він мав на увазі.

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