Буяльським цікавляться у Німеччині — чи відпустить Динамо гравця

Бражко та Буяльський перед штрафним ударом. Фото: пресслужба "Динамо"

Лідер та капітан київського "Динамо" Віталій Буяльський залишається у сфері інтересів кількох зарубіжних клубів. Представники чемпіонатів Італії та Німеччини готові запропонувати контракт досвідченому гравцю.

"Динамо" відпустить Буяльського за однієї важливої умови, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Tutto Mercato.

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Вже кілька років поспіль Віталій Буяльський є одним із найрезультативніших футболістів "Динамо". У сезоні 2023/2024 півзахисник забив шість голів і зробив п'ять результативних передач у 13 матчах за київську команду.

Віталій Буяльський під час атаки. Фото: пресслужба "Динамо"

Куди може піти Буяльський

Контракт 30-річного футболіста з "Динамо" розрахований до літа 2025 року, проте капітан "біло-синіх" може розпочати наступний сезон у новому клубі. Йдеться про одну із закордонних команд.

У послугах Віталія Буяльського зацікавлені німецькі "Вольфсбург" та "Боруссія" (Менхенгладбах), які мають намір зробити в "Динамо" запит про трансферну вартість футболіста. Залишається інтерес і з боку римського "Лаціо".

"Динамо" відпустить свого капітана до іншого клубу, якщо київському клубу запропонують за футболіста щонайменше два мільйони євро. Головною умовою трансферу буде бажання самого гравця змінити команду, проте відомо, що Буяльський хоче продовжити кар'єру у "Динамо".

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