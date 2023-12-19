Джерело назвало єдиний клуб, який веде переговори щодо Довбика

Форвард "Жирони" Артем Довбик. Фото: "Жирона"

Український центральний нападник іспанської "Жирони" Артем Довбик наступного літа може змінити клуб. Ймовірно, українцеві навіть не доведеться міняти чемпіонат.

За інформацією журналіста Ігоря Циганика, зараз предметний інтерес до Довбика виявляє лише один топовий клуб.

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Зазначимо, що у крайньому матчі чемпіонату Іспанії Довбик зробив дубль у ворота "Алавеса", а "Жирона" перемогла з рахунком 3:0.

Переговори щодо Довбика

За інформацією джерела, на цю мить предметний інтерес до Довбика виявляє лише мадридський "Атлетіко".

Команда Дієго Сімеоне хоче підписати українця у літнє трансферне вікно. Також відомо, що потенційний покупець має викласти за Артема щонайменше 30 млн євро.

"Я знаю про предметний інтерес "Атлетіко", і він реально предметний. Це не так, що послали скаута подивитися, як він грає. Зараз обговорюється можливість того, що "Атлетіко" буде готовий пропонувати влітку, оскільки Довбик не може перейти взимку. Він заграний в сезоні за "Дніпро-1", "Жирону", і його вже не можна заявити за інший клуб. Тому йому важливо якісно відіграти весь сезон", — сказав Циганик.

Зазначимо, що Довбик цього сезону забив 10 м'ячів і зробив 6 гольових передач у 17 матчах.

У списку найкращих бомбардирів Ла Ліги Артем поступається лише Джуду Беллінгему, який має 13 голів. Також Довбик поступається Беллінгему (13+4) за системою гол+пас.

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