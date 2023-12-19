Источник назвал единственный клуб, который ведет переговоры по Довбику

Форвард "Жироны" Артем Довбик. Фото: "Жирона"

Украинский центральный нападающий испанской "Жироны" Артем Довбик следующим летом может сменить клуб. Вероятно, украинцу даже не придется менять чемпионат.

По информации журналиста Игоря Цыганыка, сейчас предметный интерес к Довбику проявляет всего один топовый клуб.

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Отметим, что в крайнем матче чемпионата Испании Довбик сделал дубль в ворота "Алавеса", а "Жирона" победила со счетом 3:0.

Переговоры по Довбику

По информации источника, на текущий момент предметный интерес к Довбику проявляет лишь мадридский "Атлетико".

Команда Диего Симеоне хочет подписать украинца в летнее трансферное окно. На текущий момент также известно, что потенциальный покупатель должен выложить за Артема не менее 30 млн евро.

"Я знаю о предметном интересе "Атлетико", и он реально предметный. Это не так, что послали скаута посмотреть, как он играет. Сейчас обговаривается возможность того, что "Атлетико" будет готов делать предложение летом, поскольку Довбик не может перейти зимой. Он заиграв в сезоне за "Днепр-1", "Жирону" и его уже нельзя заявить за другой клуб. Поэтому ему важно качественно отыграть весь сезон", — сказал Цыганык.

Отметим, что Довбик в текущем сезоне забил десять мячей и сделал шесть голевых передач в семнадцати матчах.

В списке лучших бомбардиров Ла Лиги Артем уступает лишь Джуду Беллингему, у которого тринадцать голов. Также Довбик уступает Беллингему (13+4) по системе гол+пас.

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