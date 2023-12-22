Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Збірна України зіграє матчі відбору на Євро-2024 на "нефартовому" стадіоні arrow

Збірна України зіграє матчі відбору на Євро-2024 на "нефартовому" стадіоні

22 грудня 2023 16:05
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Збірна України зіграє матчі відбору на Євро-2024 на "нефартовому" стадіоні
Збірна України на стадіоні у Вроцлаві. Фото: Google
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Українська асоціація футболу (УАФ) уклала угоду про те, що національна команда під керівництвом Сергія Реброва проведе свій перший офіційний поєдинок у 2024 році у Польщі. Матч пройде у Вроцлаві.

Збірна України повернеться на "Міському стадіоні", повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на офіційний сайт УАФ.

Читайте також:

У рамках стикових матчів відбірної кампанії на Євро-2024 збірна України вже 21 березня побореться з національною командою Боснії та Герцеговини. Переможець цієї пари прийме тріумфатора протистояння збірних Ізраїлю та Ісландії.

Вболівальники у Польщі
Уболівальники біля стадіону у Вроцлаві. Фото: Google

Важливий матч для збірної України

В УАФ пояснили, чому було ухвалено рішення повернути національну команду на стадіон у польському місті Вроцлав. Збірна України вже виступала на цій арені. Проте досвід важко назвати абсолютно успішним із погляду результатів.

"На цьому стадіоні Україна дев'ятого вересня 2023 року зіграла внічию з Англією. Заповнені трибуни 45-тисячного стадіону емоційно підтримували команду Реброва, яка розійшлася з лідером групи світом 1:1. Сподіваюся, і в березні наступного року збірна України отримає у Вроцлаві результат нас усіх задовольнить", — розповіли в УАФ.

Нагадаємо, "Динамо" готується до продажу трьох лідерів наступного року. 

Циганков може замінити бразильську зірку у відомому клубі. 

Зінченко обирає між двома клубами — коли буде трансфер. 

"Шахтар" продасть гравця збірної України до клубу УПЛ. 

У Росії ухвалили рішення про вихід з УЄФА — що відомо.

"Жирона" готова продати свого лідера до мадридського "Реала".

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

18:05 Екскомандир "Азову" Жорін різко відреагував на заклики відправити на фронт працівників ТЦК

13:58 Працівники ТЦК здійснили рейд на один з найбільших ринків Києва

17:10 Клієнти Ощадбанку 1 січня можуть лишитися без грошей — в чому причина

01:22 Кого не заберуть на війну — 10 категорій громадян, яких не можна мобілізувати на фронт

05:42 Американське видання назвало найкоротший шлях до перемоги України

Примусова паспортизація в Енергодарі. Чому працівників ЗАЕС не пускають на станцію - 80x80

Примусова паспортизація в Енергодарі. Чому працівників ЗАЕС не пускають на станцію

06:40 Ціни на металобрухт у грудні. Скільки коштує 1 кг чорного металу в Україні

06:20 Особливості пекінської капусти — користь та шкода

08:43 Українці можуть отримати 5 тис. грн від ПриватБанку — що треба встигнути до 31 грудня

22:43 Деякі українці можуть втратити бронь від мобілізації — кого стосується

Новина з фото

07:25 Оптична головоломка, яку за 11 секунд може вирішити лише 1% людей

Актуальне по темі