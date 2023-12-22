Збірна України зіграє матчі відбору на Євро-2024 на "нефартовому" стадіоні

Збірна України на стадіоні у Вроцлаві. Фото: Google

Українська асоціація футболу (УАФ) уклала угоду про те, що національна команда під керівництвом Сергія Реброва проведе свій перший офіційний поєдинок у 2024 році у Польщі. Матч пройде у Вроцлаві.

Збірна України повернеться на "Міському стадіоні", повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на офіційний сайт УАФ.

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Уболівальники біля стадіону у Вроцлаві. Фото: Google

Важливий матч для збірної України

В УАФ пояснили, чому було ухвалено рішення повернути національну команду на стадіон у польському місті Вроцлав. Збірна України вже виступала на цій арені. Проте досвід важко назвати абсолютно успішним із погляду результатів.

"На цьому стадіоні Україна дев'ятого вересня 2023 року зіграла внічию з Англією. Заповнені трибуни 45-тисячного стадіону емоційно підтримували команду Реброва, яка розійшлася з лідером групи світом 1:1. Сподіваюся, і в березні наступного року збірна України отримає у Вроцлаві результат нас усіх задовольнить", — розповіли в УАФ.

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