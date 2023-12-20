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У Росії ухвалили рішення про вихід з УЄФА — що відомо

20 грудня 2023 14:33
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
У Росії ухвалили рішення про вихід з УЄФА — що відомо
У російському футболі своя атмосфера. Фото: instagram.com/rfsruofficial/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Міністерство спорту Росії продовжує шукати способи повернути місцевим атлетам допуск до міжнародних турнірів. Головною метою є участь російських футболістів у змаганнях під егідою УЄФА та ФІФА.

У Російському футбольному союзі (РФС) було ухвалено рішення про вихід з УЄФА, повідомляє портал Новини.LIVE із посиланням на російські ЗМІ.

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Російський футбол
Ексфутболісти роздають автографи. Фото: instagram.com/rfsruofficial/

Що вигадали у РФС

Передбачалося, що росіяни вийдуть зі складу УЄФА та подадуть заявку на участь в азійських турнірах (АФК). Однак ФІФА завадила РФС використати цей варіант відмовою гарантувати російським командам виступи у турнірах Азійської конфедерації футболу АФК та відбіркових матчах на Кубок Світу-2026.

При цьому РФС збирається продовжити спроби щодо повернення до міжнародних змагань через європейський континент та УЄФА. Це означає, що керівники російського футболу поки що не мають робочого варіанту про те, як повернути місцеві команди в міжнародні турніри.

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