В УЄФА розповіли, коли повернуть Росію у світовий футбол
Президент Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА) Александер Чеферін прокоментував ситуацію з усуненням російських спортсменів від міжнародних турнірів. Він розповів, коли росіян знову буде допущено до змагань.
Чеферін назвав головну умову, за якої УЄФА ухвалить це рішення, повідомляє Sportklub.
Президента УЄФА вкотре запитали, коли російські футболісти зможуть знову брати участь у міжнародних турнірах. Це стосується і збірної Росії у відборах на чемпіонати Європи та світу, і місцевих клубів у єврокубкових змаганнях.
Що відповів Чеферін
Відповідь навряд чи сподобалася Федерації футболу Росії. Александер Чеферін заявив, що заборона на участь у міжнародних турнірах продовжить діяти доти, доки Росія вестиме війну в Україні. В УЄФА не мають наміру робити винятки й допускати російських гравців у турнірах під своєю егідою.
Відповідь Чеферіна прозвучала на тлі впевнених заяв представників Російського футбольного союзу про переговори з УЄФА і швидке повернення росіян як мінімум до єврокубків.
У РФС був варіант перейти до Африканської конфедерації, проте ця ідея залишилася не реалізованою "з логістичних та економічних причин".
Нагадаємо, Миколенко залишить "Евертон": є інтерес з відомого клубу.
"Шахтар" — "Порту": чи призначили "фартового" для українців суддю.
Ярослава Магучіх з рекордом виграла в фіналі сезону "Діамантової ліги": вона увійшла в історію.
Скандал в УПЛ: Шандор дав фінальний свисток та не зарахував гол "Олександрії" з кутового.