В УЄФА розповіли, коли повернуть Росію у світовий футбол

Александер Чеферін на конгресі УЄФА. Фото: REUTERS/Massimo Pinca

Президент Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА) Александер Чеферін прокоментував ситуацію з усуненням російських спортсменів від міжнародних турнірів. Він розповів, коли росіян знову буде допущено до змагань.

Чеферін назвав головну умову, за якої УЄФА ухвалить це рішення, повідомляє Sportklub.

Читайте також:

Президента УЄФА вкотре запитали, коли російські футболісти зможуть знову брати участь у міжнародних турнірах. Це стосується і збірної Росії у відборах на чемпіонати Європи та світу, і місцевих клубів у єврокубкових змаганнях.

Чеферін на врученні премії "Футболістці року". Фото: REUTERS/Massimo Pinca

Що відповів Чеферін

Відповідь навряд чи сподобалася Федерації футболу Росії. Александер Чеферін заявив, що заборона на участь у міжнародних турнірах продовжить діяти доти, доки Росія вестиме війну в Україні. В УЄФА не мають наміру робити винятки й допускати російських гравців у турнірах під своєю егідою.

Відповідь Чеферіна прозвучала на тлі впевнених заяв представників Російського футбольного союзу про переговори з УЄФА і швидке повернення росіян як мінімум до єврокубків.

У РФС був варіант перейти до Африканської конфедерації, проте ця ідея залишилася не реалізованою "з логістичних та економічних причин".

Нагадаємо, Миколенко залишить "Евертон": є інтерес з відомого клубу.

"Шахтар" — "Порту": чи призначили "фартового" для українців суддю.

Ярослава Магучіх з рекордом виграла в фіналі сезону "Діамантової ліги": вона увійшла в історію.

Скандал в УПЛ: Шандор дав фінальний свисток та не зарахував гол "Олександрії" з кутового.