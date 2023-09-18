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В УЄФА розповіли, коли повернуть Росію у світовий футбол

18 вересня 2023 10:34
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
В УЄФА розповіли, коли повернуть Росію у світовий футбол
Александер Чеферін на конгресі УЄФА. Фото: REUTERS/Massimo Pinca
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Президент Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА) Александер Чеферін прокоментував ситуацію з усуненням російських спортсменів від міжнародних турнірів. Він розповів, коли росіян знову буде допущено до змагань.

Чеферін назвав головну умову, за якої УЄФА ухвалить це рішення, повідомляє Sportklub.

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Президента УЄФА вкотре запитали, коли російські футболісти зможуть знову брати участь у міжнародних турнірах. Це стосується і збірної Росії у відборах на чемпіонати Європи та світу, і місцевих клубів у єврокубкових змаганнях.

Александер Чеферін
Чеферін на врученні премії "Футболістці року". Фото: REUTERS/Massimo Pinca

Що відповів Чеферін

Відповідь навряд чи сподобалася Федерації футболу Росії. Александер Чеферін заявив, що заборона на участь у міжнародних турнірах продовжить діяти доти, доки Росія вестиме війну в Україні. В УЄФА не мають наміру робити винятки й допускати російських гравців у турнірах під своєю егідою.

Відповідь Чеферіна прозвучала на тлі впевнених заяв представників Російського футбольного союзу про переговори з УЄФА і швидке повернення росіян як мінімум до єврокубків.

У РФС був варіант перейти до Африканської конфедерації, проте ця ідея залишилася не реалізованою "з логістичних та економічних причин".

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