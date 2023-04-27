УЄФА обмежить зарплати футболістам і каратиме клуби

Нападник французького "ПСЖ" Ліонель Мессі. Фото: Reuters/STEPHANE MAHE

УЄФА хоче запровадити стелю зарплат у європейському футболі. Президент організації Александер Чеферін переконує, що таке нововведення підтримують абсолютно всі клуби континенту.

Про це він повідомив в інтерв'ю BBC.

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Ініціатива, яку підтримують всі

Президент УЄФА Александер Чеферін поділився думками щодо запровадження ліміту зарплат в європейському футболі. Всі клуби, за його словами, позитивно сприймають таку ініціативу.

"Дивно, але всі згодні. Великі клуби, маленькі клуби, державні клуби, клуби, що належать мільярдерам, усі згодні. У майбутньому ми маємо серйозно подумати про стелю зарплат. Якщо бюджети злетять до небес, тоді конкурентний баланс стане проблемою. Справа не у власниках, а у цінності змагання, тому що якщо п’ять клубів завжди перемагатимуть, то в цьому більше немає сенсу", — сказав Чеферін.

Александер Чеферін, Теодор Теодорідіс та Філіп Таунсенд. Фото: Reuters/PEDRO NUNES

Він також сподівається, що це нововведення вдасться реалізувати якнайшвидше.

"Сподіваюся, це вдасться здійснити якнайшвидше. Зараз у нас є нове правило, яке почне діяти після 2024 року, і згідно з яким можна буде витрачати до 70% своїх доходів на зарплати та оплату трансферів. Але цей захід є недостатнім, тому що 70% від доходу в п’ять мільярдів — це досить багато

Тож це майбутнє тут, і я не боюся, що власники клубів будуть надто впливовими, чи щось на зразок цього. УЄФА управляє єврокубками, і зараз у нас чудові стосунки з Європейською асоціацією клубів", — заявив Чеферін.

Раніше у ЗМІ з'явилась інформація, що УЄФА планує проводити матчі Ліги чемпіонів у США. Ця ідея нібито вигідна з точки зору телевізійних прав.

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