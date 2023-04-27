УЕФА ограничит зарплаты футболистам и будет наказывать клубы

Нападающий французского "ПСЖ" Лионель Месси. Фото: Reuters/STEPHANE MAHE

УЕФА хочет ввести потолок зарплат в европейском футболе. Президент организации Александер Чеферин убеждает, что такое нововведение поддерживается абсолютно всеми клубами континента.

Об этом он сообщил в интервью BBC.

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Инициатива, которую поддерживают все

Президент УЕФА Александер Чеферин поделился мнением о введении лимита зарплат в европейском футболе. Все клубы, по его словам, положительно воспринимают подобную инициативу.

"Странно, но все согласны. Большие клубы, маленькие клубы, государственные клубы, принадлежащие миллиардерам клубы — все согласны. В будущем мы должны серьезно подумать о потолке зарплат. Если бюджеты взлетят к небесам, тогда конкурентный баланс станет проблемой. Дело не в владельцах, а в ценности соревнования, потому что если пять клубов будут всегда побеждать, то в этом больше нет смысла", — сказал Чеферин.

Александер Чеферин, Теодор Теодоридис и Филипп Таунсенд. Фото: Reuters/PEDRO NUNES

Он также надеется, что это нововведение удастся реализовать как можно быстрее.

"Надеюсь, это удастся осуществить как можно быстрее. Сейчас у нас есть новое правило, которое начнет действовать после 2024 года, и согласно которому можно будет тратить до 70% своих доходов на зарплаты и оплату трансферов. Но это мероприятие недостаточно, потому что 70% от дохода в пять миллиардов — это достаточно много

Поэтому это будущее здесь, и я не боюсь, что владельцы клубов будут слишком влиятельными или что-то вроде этого. УЕФА управляет еврокубками, и сейчас у нас отличные отношения с Европейской ассоциацией клубов", — заявил Чеферин.

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