В УЕФА рассказали, когда вернут Россию в мировой футбол
Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин прокомментировал ситуацию с отстранением российских спортсменов от международных турниров. Он рассказал, когда россияне снова будут допущены к соревнованиям.
Чеферин назвал главное условие, при котором УЕФА примет это решение, сообщает Sportklub.
Президента УЕФА в очередной раз спросили о том, когда российские футболисты смогут снова принимать участия в международных турнирах. Это касается и сборной России в отборах на чемпионаты Европы и мира, и местных клубов в еврокубковых соревнованиях.
Что ответил Чеферин
Ответ вряд ли понравился Федерации футбола России. Александер Чеферин заявил, что запрет на участие в международных турнирах продолжит действовать до того времени, пока Россия будет вести войну в Украине. В УЕФА не намерены делать исключения и допускать российских игроков в турнирам под своей эгидой.
Ответ Чеферина прозвучал на фоне уверенных заявление представителей Российского футбольного союза о переговорах с УЕФА и скором возвращении россиян как минимум в еврокубки.
У РФС был вариант перейти в Африканскую конфедерацию, однако эта идея осталась не реализованной "по логистическим и экономическим причинам".
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