В УЕФА рассказали, когда вернут Россию в мировой футбол

Александер Чеферин на конгрессе УЕФА. Фото: REUTERS/Massimo Pinca

Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин прокомментировал ситуацию с отстранением российских спортсменов от международных турниров. Он рассказал, когда россияне снова будут допущены к соревнованиям.

Чеферин назвал главное условие, при котором УЕФА примет это решение, сообщает Sportklub.

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Президента УЕФА в очередной раз спросили о том, когда российские футболисты смогут снова принимать участия в международных турнирах. Это касается и сборной России в отборах на чемпионаты Европы и мира, и местных клубов в еврокубковых соревнованиях.

Чеферин на вручении премии "Футболистке года". Фото: REUTERS/Massimo Pinca

Что ответил Чеферин

Ответ вряд ли понравился Федерации футбола России. Александер Чеферин заявил, что запрет на участие в международных турнирах продолжит действовать до того времени, пока Россия будет вести войну в Украине. В УЕФА не намерены делать исключения и допускать российских игроков в турнирам под своей эгидой.

Ответ Чеферина прозвучал на фоне уверенных заявление представителей Российского футбольного союза о переговорах с УЕФА и скором возвращении россиян как минимум в еврокубки.

У РФС был вариант перейти в Африканскую конфедерацию, однако эта идея осталась не реализованной "по логистическим и экономическим причинам".

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