Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow В УЕФА рассказали, когда вернут Россию в мировой футбол arrow

В УЕФА рассказали, когда вернут Россию в мировой футбол

18 сентября 2023 10:34
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
В УЕФА рассказали, когда вернут Россию в мировой футбол
Александер Чеферин на конгрессе УЕФА. Фото: REUTERS/Massimo Pinca
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин прокомментировал ситуацию с отстранением российских спортсменов от международных турниров. Он рассказал, когда россияне снова будут допущены к соревнованиям. 

Чеферин назвал главное условие, при котором УЕФА примет это решение, сообщает Sportklub.

Читайте также:

Президента УЕФА в очередной раз спросили о том, когда российские футболисты смогут снова принимать участия в международных турнирах. Это касается и сборной России в отборах на чемпионаты Европы и мира, и местных клубов в еврокубковых соревнованиях. 

Александер Чеферин
Чеферин на вручении премии "Футболистке года". Фото: REUTERS/Massimo Pinca

Что ответил Чеферин

Ответ вряд ли понравился Федерации футбола России. Александер Чеферин заявил, что запрет на участие в международных турнирах продолжит действовать до того времени, пока Россия будет вести войну в Украине. В УЕФА не намерены делать исключения и допускать российских игроков в турнирам под своей эгидой. 

Ответ Чеферина прозвучал на фоне уверенных заявление представителей Российского футбольного союза о переговорах с УЕФА и скором возвращении россиян как минимум в еврокубки. 

У РФС был вариант перейти в Африканскую конфедерацию, однако эта идея осталась не реализованной "по логистическим и экономическим причинам".

Напомним, Миколенко уйдет из "Эвертона": есть интерес из известного клуба. 

"Шахтер" — "Порту": назначили ли "фартового" для украинцев судью. 

Ярослава Магучих с рекордом выиграла в финале сезона "Бриллиантовой лиги": она вошла в историю. 

Скандал в УПЛ: Шандор дал финальный свисток и не засчитал гол "Александрии" с углового. 

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

09:07 На въезде в Киев останавливают и проверяют каждый автомобиль: в чем причина

13:30 Военный патруль проверил защитников, с которыми скандалил Гордон

23:45 Банки начнут блокировать счета: какие суммы теперь считают подозрительными

13:06 Ляшко рассказал о новых правилах мобилизации: как теперь будет работать ВЛК

17:38 Уманские правоохранители выдворили 50-летнего гражданина Израиля: что известно

None

"Наша справа": деньги на дождевые канализации выделяют, а Киев продолжает затапливать

19:52 "Домашний тиран и насильник": экс-супруга украинского звездного актера об их семейной жизни

17:31"Говорим "нет" всем украинским олигархам": Польша приняла решение по импорту зерна

Новость с видео

11:48 Вручение повесток под Киевом: пробки из автомобилей растут

02:17 Новое ограничение для водителей: когда войдет в действие и кто под него подпадает

Новость с фото

16:36 Во Львове СБУ задержала главного государственного инспектора таможенного поста "Краковец"

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз