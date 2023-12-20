В России приняли решение о выходе из УЕФА — что известно

В российском футболе своя атмосфера. Фото: instagram.com/rfsruofficial/

Министерство спорта России продолжает искать способы вернуть местным атлетам допуск до международных турниров. Главной целью является участие российских футболистов в соревнованиях под эгидой УЕФА и ФИФА.

В Российском футбольном союзе (РФС) было принято решение о выходе из УЕФА, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на российские СМИ.

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Что придумали в РФС

Предполагалось, что россияне выйдут из состава УЕФА и подадут заявку на участие в азиатских турнирах (АФК). Однако ФИФА помешала РФС использовать этот вариант отказом гарантировать российским командам выступления в турнирах Азиатской конфедерации футбола АФК и отборочных матчах на Кубок Мира-2026.

При этом РФС собирается продолжить попытки по возвращению к международным соревнованиям через европейский континент и УЕФА. Это означает, что у руководителей российского футбола пока нет рабочего варианта о том, как вернуть местные команды в международные турниры.

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