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В России приняли решение о выходе из УЕФА — что известно

20 декабря 2023 14:33
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
В России приняли решение о выходе из УЕФА — что известно
В российском футболе своя атмосфера. Фото: instagram.com/rfsruofficial/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Министерство спорта России продолжает искать способы вернуть местным атлетам допуск до международных турниров. Главной целью является участие российских футболистов в соревнованиях под эгидой УЕФА и ФИФА.

В Российском футбольном союзе (РФС) было принято решение о выходе из УЕФА, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на российские СМИ. 

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Сборные России по футболу и клубы из этой страны в 2022 году получили запрет на участие в турнирах под эгидой УЕФА и ФИФА. Этот бан действует до сих пор. 

Российский футбол
Экс-футболисты раздают автографы. Фото: instagram.com/rfsruofficial/

Что придумали в РФС 

Предполагалось, что россияне выйдут из состава УЕФА и подадут заявку на участие в азиатских турнирах (АФК). Однако ФИФА помешала РФС использовать этот вариант отказом гарантировать российским командам выступления в турнирах Азиатской конфедерации футбола АФК и отборочных матчах на Кубок Мира-2026.

При этом РФС собирается продолжить попытки по возвращению к международным соревнованиям через европейский континент и УЕФА. Это означает, что у руководителей российского футбола пока нет рабочего варианта о том, как вернуть местные команды в международные турниры.

Напомним, Буяльским интересуются в Германии — отпустит ли "Динамо" игрока. 

"Жирона" готова продать своего лидера в мадридский "Реал".

"Динамо" зимой продаст свою звезду в заграничный клуб — о ком идет речь. 

Мудрик и Миколенко могут оказаться в одном клубе — это не "Челси". 

Ребров рассказал, кто может усилить сборную Украины. 

Источник назвал единственный клуб, который ведет переговоры по Довбику. 

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