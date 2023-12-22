Циганков може замінити бразильську зірку у відомому клубі

Віктор Циганков у матчі за "Жирону". Фото: instagram.com/gironafc/

Керівництво іспанської "Жирони" може продати Віктора Циганкова до іншого клубу Ла-Ліги. Півзахисником збірної України цікавиться "Барселона".

Каталонський клуб бачить у Циганкові заміну для одного зі своїх футболістів, повідомляє Sport.es.

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Віктор Циганков виборює м'яч. Фото: instagram.com/gironafc/

Трансфер Циганкова до "Барселони"

Одним із таких гравців є бразильський півзахисник Рафінья. Його контракт із каталонцями закінчиться влітку 2027-го року, проте "Барселона" хоче якнайшвидше позбутися 27-річного футболіста.

Рафінья на тренуванні "Барселони". Фото: instagram.com/raphinha/

У "синьо-гранатових" є вигідні пропозиції щодо Рафіньї. Він може бути проданий за 80 млн євро, і частина цих коштів піде на придбання заміни бразильцеві. Основним кандидатом на цю позицію Віктор Циганков. Його трансфер обійдеться "синьо-гранатовим" приблизно 30 млн євро.

Проблема полягає в тому, що Рафінья не хоче йти з "Барселони". Поки не відомо, чи зможе клуб переконати його погодитися на трансфер.

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