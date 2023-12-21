Довбик забив Бетісу, а Жирона після його заміни втратила перемогу

Гравці "Жирони". Фото: LALIGA TV

У рамках вісімнадцятого туру чемпіонату Іспанії "Жирона" в гостях зіграла проти "Бетіса" Маннуеля Пеллегріні. У складі каталонців у старті вийшов українець Артем Довбик.

Матч завершився нічиєю 1:1, повідомив портал Новини.LIVE.

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Dovbyk grabs La Liga goal # 1️⃣1️⃣ of the season!!!



The machine strikes again!



He opens the scoring for Girona від spot!



They lead v Real Betis 1-0 just before HT pic.twitter.com/vAbEpSBdx2 — Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) December 21, 2023

Як пройшов матч "Бетіс" — "Жирона"

Команда Мічела Санчеса з перших хвилин матчу заволоділа перевагою та майже не давала шансів господарям.

Єдиний гол у першій половині матчу забила "Жирона". На Савіо сфолили у штрафному майданчику "Бетіса" і арбітр призначив пенальті. На 39-й хвилині в точці підійшов Довбик, який розвів голкіпера і м'яч різними кутами воріт — 0:1.

На початку другого тайму Довбик міг забивати другий м'яч, але спочатку з метра не влучив у ворота, а потім виявилося, що він в офсайді.

На 64-й хвилині матчу Стуані очікувано замінив Довбика.

Останні 20 хвилин матчу "Жироні" довелося частіше захищатися від контратак суперника, деякі з них були небезпечними. Проте каталонці все одно контролювали м'яч.

На 88-й хвилині команду Мічела шокували після кутового. Біля воріт "Жирони" виникла метушня і Песселя скористався відскоком і пробив Гассанігу — 1:1.

"Жирона" — "Бетіс" — 1:1

Голи: Довбик (п.), 39 — Песселля, 88

"Бетіс": Руй Сілва, Бельєрін (Руїбаль, 15), Песселля, Ріад, Міранда, Гуардадо (Вільям Карвалью, 46), Рока (Альтіміра, 66), Родрі (Еззальзулі, 66), Перес, Діао, Вілліан Жозе 66).

"Жирона": Гассаніга, Ерік Гарсія, Блінд, Давид Лопес (Хуанпе, 34), Мігель Гутьєррес, Ян Коуто (Фернандес, 79), Алеїш Гарсія, Мартін, Торре (Порту, 65), Савіо (Соліс, 79), Довбик (Стуані, 64).

Попередження: Довбик, 44, Гуардадо, 45, Рока, 45, Алеїш Гарсія, 82.

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