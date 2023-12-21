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Трубин совершил ошибку, что может настроить против него фанов Бенфики

21 декабря 2023 13:19
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Трубин совершил ошибку, что может настроить против него фанов Бенфики
Анатолий Трубин. Фото: instagram.com/anatoliytrubin81
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Украинский голкипер Анатолий Трубин успешно начал свою карьеру в лиссабонской "Бенфике". Но с соцсетями у него пока проблемы.

Украинец опубликовал видео в соцсетях, где вместо "Бенфики" написано название другой команды.

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На опубликованном видео в сторис Instagram был анонс следующего матча "Бенфики" против АВС с указанным временем начала игры по киевскому времени.

Проблема возникла с тем, что вместо "Бенфики" была написана "Брага". В этой ситуации можно обрадоваться только за то, что не "Спортинг" или "Порту".

Через некоторое время Трубин заменил видео-анонс на правильный, где указана "Бенфика".

После четырнадцати туров в чемпионате Португалии "Бенфика" занимает второе место и отстает на один балл от "Спортинга".

В этом сезоне Трубин в восемнадцати матчах пропустил 16 голов и в семи играх отстоял на ноль. Авторитетный портал "Трансфермаркт" оценивает стоимость украинца в 22 млн евро.

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