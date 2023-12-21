Трубин совершил ошибку, что может настроить против него фанов Бенфики
Украинский голкипер Анатолий Трубин успешно начал свою карьеру в лиссабонской "Бенфике". Но с соцсетями у него пока проблемы.
Украинец опубликовал видео в соцсетях, где вместо "Бенфики" написано название другой команды.
Trubin ainda tem a mente em Braga 😭 pic.twitter.com/7SoFWjLTzU— salsa (@salsa1224) December 21, 2023
Трубина будет ждать реакции фанатов
На опубликованном видео в сторис Instagram был анонс следующего матча "Бенфики" против АВС с указанным временем начала игры по киевскому времени.
Проблема возникла с тем, что вместо "Бенфики" была написана "Брага". В этой ситуации можно обрадоваться только за то, что не "Спортинг" или "Порту".
Через некоторое время Трубин заменил видео-анонс на правильный, где указана "Бенфика".
После четырнадцати туров в чемпионате Португалии "Бенфика" занимает второе место и отстает на один балл от "Спортинга".
В этом сезоне Трубин в восемнадцати матчах пропустил 16 голов и в семи играх отстоял на ноль. Авторитетный портал "Трансфермаркт" оценивает стоимость украинца в 22 млн евро.
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