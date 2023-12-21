Трубін зробив помилку, що може налаштувати проти нього фанів Бенфіки
Український голкіпер Анатолій Трубін владо почав свою кар’єру в лісабонській "Бенфіці". Але з соцмережами у нього поки проблеми.
Українець опублікував відео в соцмережах, де замість "Бенфіки" написана назва іншої команди.
Trubin ainda tem a mente em Braga 😭 pic.twitter.com/7SoFWjLTzU— salsa (@salsa1224) December 21, 2023
Трубіна чекатиме реакція фанатів
На опублікованому відео в сторіз Instagram був анонс наступного матчу "Бенфіки" проти АВС із вказаною годиною початку гри за київським часом.
Проблема виникла з тим, що замість "Бенфіки" була написана "Брага". В цій ситуації можна зрадіти лише за те, що не "Спортинг" або "Порту"
Через деякий час Трубін замінив відео-анонс на правильни, де вказана "Бенфіка".
Після чотирнадцяти турів у чемпіонаті Португалії "Бенфіка" посідає друге місце та відстає на один бал від "Спортинга".
Цього сезону Трубін у вісімнадцяти матчах, пропустив 16 голів та у семи іграх відстояв на нуль. Авторитетний портал "Трансфермаркт" оцінює вартість українця у 22 млн євро.
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