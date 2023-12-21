Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Трубін зробив помилку, що може налаштувати проти нього фанів Бенфіки arrow

Трубін зробив помилку, що може налаштувати проти нього фанів Бенфіки

21 грудня 2023 13:19
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Трубін зробив помилку, що може налаштувати проти нього фанів Бенфіки
Анатолій Трубін. Фото: instagram.com/anatoliytrubin81
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Український голкіпер Анатолій Трубін владо почав свою кар’єру в лісабонській "Бенфіці". Але з соцмережами у нього поки проблеми.

Українець опублікував відео в соцмережах, де замість "Бенфіки" написана назва іншої команди.

Читайте також:

Трубіна чекатиме реакція фанатів

На опублікованому відео в сторіз Instagram був анонс наступного матчу "Бенфіки" проти АВС із вказаною годиною початку гри за київським часом.

Проблема виникла з тим, що замість "Бенфіки" була написана "Брага". В цій ситуації можна зрадіти лише за те, що не "Спортинг" або "Порту"

Через деякий час Трубін замінив відео-анонс на правильни, де вказана "Бенфіка".

Після чотирнадцяти турів у чемпіонаті Португалії "Бенфіка" посідає друге місце та відстає на один бал від "Спортинга".

Цього сезону Трубін у вісімнадцяти матчах, пропустив 16 голів та у семи іграх відстояв на нуль. Авторитетний портал "Трансфермаркт" оцінює вартість українця у 22 млн євро.

Нагадаємо, "Шахтар" продасть гравця збірної України до клубу УПЛ. 

У Росії ухвалили рішення про вихід з УЄФА — що відомо.

"Жирона" готова продати свого лідера до мадридського "Реала".

Джерело назвало єдиний клуб, який веде переговори щодо Довбика

"Динамо" взимку продасть свою зірку до закордонного клубу — про кого йдеться. 

Ребров розповів, хто може посилити збірну України.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

18:05 Екскомандир "Азову" Жорін різко відреагував на заклики відправити на фронт працівників ТЦК

13:58 Працівники ТЦК здійснили рейд на один з найбільших ринків Києва

17:10 Клієнти Ощадбанку 1 січня можуть лишитися без грошей — в чому причина

01:22 Кого не заберуть на війну — 10 категорій громадян, яких не можна мобілізувати на фронт

05:42 Американське видання назвало найкоротший шлях до перемоги України

У Мелітополі розпочалася масова мобілізація до лав армії РФ, — мер Федоров - 80x80

У Мелітополі розпочалася масова мобілізація до лав армії РФ, — мер Федоров

06:40 Ціни на металобрухт у грудні. Скільки коштує 1 кг чорного металу в Україні

08:43 Українці можуть отримати 5 тис. грн від ПриватБанку — що треба встигнути до 31 грудня

22:43 Деякі українці можуть втратити бронь від мобілізації — кого стосується

23:30 Тарифи на газ у 2024 році зміняться — стали відомі ціни на січень

Новина з фото

07:25 Оптична головоломка, яку за 11 секунд може вирішити лише 1% людей

Актуальне по темі