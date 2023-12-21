Шахтар продасть гравця збірної України до клубу УПЛ

Назарина у матчі за збірну України. Фото: instagram.com/nazarynayegor/

Півзахисник збірної України та донецького "Шахтаря" Єгор Назарина готовий змінити команду вже найближчим часом. На нього претендує один із клубів української Прем'єр-ліги (УПЛ).

"Гірники" хочуть якнайшвидше продати півзахисника, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на футбольного журналіста Ігоря Циганика.

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Тренерський штаб донецького "Шахтаря" не розраховує на 26-річного футболіста збірної України Єгора Назарину. Ще влітку "гірники" хотіли продати півзахисника до одного із саудівських клубів, але сам гравець відмовився від такого варіанту.

Єгор Назарина на полі. Фото: instagram.com/nazarynayegor/

Куди може піти Назарина

Нещодавно у хавбека "Шахтаря" з'явився новий варіант для продовження кар'єри. У його послугах зацікавлене "Полісся". У Житомирі будується амбітна команда, яка має намір активно працювати на ринку гравців під час зимового трансферного вікна.

Контракт Назарини з "Шахтарем" діє до літа 2027 року. Його орієнтовна трансферна вартість складає півтора мільйона євро, проте "гірники" можуть піти на поступки, щоби продати футболіста.

У сезоні 2023/2024 Єгор Назарина зіграв за "Шахтар" 17 матчів у всіх турнірах. Він забив три голи та зробив одну результативну передачу.

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