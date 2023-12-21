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Шахтар продасть гравця збірної України до клубу УПЛ

21 грудня 2023 09:50
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Шахтар продасть гравця збірної України до клубу УПЛ
Назарина у матчі за збірну України. Фото: instagram.com/nazarynayegor/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Півзахисник збірної України та донецького "Шахтаря" Єгор Назарина готовий змінити команду вже найближчим часом. На нього претендує один із клубів української Прем'єр-ліги (УПЛ).

"Гірники" хочуть якнайшвидше продати півзахисника, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на футбольного журналіста Ігоря Циганика.

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Тренерський штаб донецького "Шахтаря" не розраховує на 26-річного футболіста збірної України Єгора Назарину. Ще влітку "гірники" хотіли продати півзахисника до одного із саудівських клубів, але сам гравець відмовився від такого варіанту.

Єгор Назаріна
Єгор Назарина на полі. Фото: instagram.com/nazarynayegor/

Куди може піти Назарина

Нещодавно у хавбека "Шахтаря" з'явився новий варіант для продовження кар'єри. У його послугах зацікавлене "Полісся". У Житомирі будується амбітна команда, яка має намір активно працювати на ринку гравців під час зимового трансферного вікна.

Контракт Назарини з "Шахтарем" діє до літа 2027 року. Його орієнтовна трансферна вартість складає півтора мільйона євро, проте "гірники" можуть піти на поступки, щоби продати футболіста.

У сезоні 2023/2024 Єгор Назарина зіграв за "Шахтар" 17 матчів у всіх турнірах. Він забив три голи та зробив одну результативну передачу.

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