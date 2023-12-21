Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Шахтер продаст игрока сборной Украины в клуб УПЛ arrow

Шахтер продаст игрока сборной Украины в клуб УПЛ

21 декабря 2023 09:50
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Шахтер продаст игрока сборной Украины в клуб УПЛ
Назарина в матче за сборную Украины. Фото: instagram.com/nazarynayegor/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Полузащитник сборной Украины и донецкого "Шахтера" Егор Назарина готов сменить команду уже в ближайшее время. На него претендует один из клубов украинской Премьер-лиги (УПЛ).

"Горняки" хотят как можно быстрее продать полузащитника, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на футбольного журналиста Игоря Цыганыка

Читайте также:

Тренерский штаб донецкого "Шахтера" не рассчитывает на 26-летнего футболиста сборной Украины Егора Назарину. Еще летом "горняки" хотели продать полузащитника в один из саудовских клубов, но сам игрок отказался от такого варианта. 

Егор Назарина
Егор Назарина на поле. Фото: instagram.com/nazarynayegor/

Куда может уйти Назарина

Недавно у хавбека "Шахтера" появился новый вариант для продолжения карьеры. В его услугах заинтересовано "Полесье". В Житомире строится амбициозная команда, которая собирается активно работать на рынке игроков во время зимнего трансферного окна. 

Контракт Назарины с "Шахтером" действует до лета 2027-го года. Его ориентировочная трансферная стоимость составляет полтора миллиона евро, однако "горняки" могут пойти на уступки, чтобы продать футболиста. 

В сезоне 2023/2024 Егор Назарина сыграл за "Шахтер" 17 матчей во всех турнирах. Он забил три гола и сделал одну результативную передачу. 

Напомним, в России приняли решение о выходе из УЕФА — что известно. 

"Жирона" готова продать своего лидера в мадридский "Реал".

Источник назвал единственный клуб, который ведет переговоры по Довбику

"Динамо" зимой продаст свою звезду в заграничный клуб — о ком идет речь.

Ребров рассказал, кто может усилить сборную Украины.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

18:05 Экс-командир "Азова" Жорин резко отреагировал на призывы отправить на фронт работников ТЦК

13:58 Работники ТЦК провели рейд на один из крупнейших рынков Киева

17:10 Клиенты Ощадбанка 1 января могут остаться без денег — в чем причина

01:22 Кого не заберут на войну — 10 категорий граждан, которых нельзя мобилизовать на фронт

05:42 Американское издание назвало кратчайший путь к победе Украины

В Мелитополе началась массовая мобилизация в ряды армии РФ, — мэр Федоров - 80x80

В Мелитополе началась массовая мобилизация в ряды армии РФ, — мэр Федоров

06:40 Цены на металлолом в декабре. Сколько стоит 1 кг черного металла в Украине

08:43 Украинцы могут получить 5 тыс. грн от ПриватБанка — что нужно успеть до 31 декабря

22:43 Некоторые украинцы могут потерять бронь от мобилизации — кого касается

23:30 Тарифы на газ в 2024 году изменятся — стали известны цены на январь

Новость с фото

07:25 Оптическая головоломка, которую за 11 секунд может решить только 1% людей

Актуальное по теме