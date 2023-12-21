Шахтер продаст игрока сборной Украины в клуб УПЛ
Полузащитник сборной Украины и донецкого "Шахтера" Егор Назарина готов сменить команду уже в ближайшее время. На него претендует один из клубов украинской Премьер-лиги (УПЛ).
"Горняки" хотят как можно быстрее продать полузащитника, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на футбольного журналиста Игоря Цыганыка.
Тренерский штаб донецкого "Шахтера" не рассчитывает на 26-летнего футболиста сборной Украины Егора Назарину. Еще летом "горняки" хотели продать полузащитника в один из саудовских клубов, но сам игрок отказался от такого варианта.
Куда может уйти Назарина
Недавно у хавбека "Шахтера" появился новый вариант для продолжения карьеры. В его услугах заинтересовано "Полесье". В Житомире строится амбициозная команда, которая собирается активно работать на рынке игроков во время зимнего трансферного окна.
Контракт Назарины с "Шахтером" действует до лета 2027-го года. Его ориентировочная трансферная стоимость составляет полтора миллиона евро, однако "горняки" могут пойти на уступки, чтобы продать футболиста.
В сезоне 2023/2024 Егор Назарина сыграл за "Шахтер" 17 матчей во всех турнирах. Он забил три гола и сделал одну результативную передачу.
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