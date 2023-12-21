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Довбик забил Бетису, а Жирона после его замены упустила победу

21 декабря 2023 22:08
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Агабекян Карен
редактор
Довбик забил Бетису, а Жирона после его замены упустила победу
Игроки "Жироны". Фото: LALIGA TV
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В рамках восемнадцатого тура чемпионата Испании "Жирона" в гостях сыграла против "Бетиса" Маннуэля Пеллегрини. В составе каталонцев в старте вышел украинец Артем Довбик.

Матч завершился ничьей 1:1, сообщил портал Новини.LIVE.

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Как прошел матч "Бетис" — "Жирона"

Команда Мичела Санчеса с первых минут матча завладела преимуществом и почти не давала шансов хозяевам.

Единственный гол в первой половине матча забила "Жирона". На Савио сфолили в штрафной "Бетиса" и арбитр назначил пенальти. На 39-й минуте в точке подошел Довбик, который развел голкипера и мяч по разным углам ворот — 0:1.

В начале второго тайма Довбик мог забивать второй мяч, но сначала с метра не попал по воротам, а затем оказалось, что он в офсайде.

На 64-й минуте матча Стуани ожидаемо заменил Довбика.

В последние 20 минут матча "Жироне" пришлось чаще защищаться от контратак соперника, некоторые из них были опасными. Однако каталонцы все равно контролировали мяч.

На 88-й минуте команду Мичела шокировали после углового. У ворот "Жироны" возникла суматоха и Песселья воспользовался отскоком и пробил Гассанигу — 1:1.

"Жирона" — "Бетис" — 1:1

Голы: Довбик (п.), 39 — Песселья, 88

"Бетис": Руй Силва, Бельерин (Руибаль, 15), Песселья, Риад, Миранда, Гуардадо (Вильям Карвалью, 46), Рока (Альтимира, 66), Родри (Эззальзули, 66), Перес, Диао, Виллиан Жозе (Иглесиас, 66).

"Жирона": Гассанига, Эрик Гарсия, Блинд, Давид Лопес (Хуанпе, 34), Мигель Гутьеррес, Ян Коуто (Фернандес, 79), Алеиш Гарсия, Мартин, Торре (Порту, 65), Савио (Солис, 79), Довбик (Стуани, 64).

Предупреждения: Довбик, 44, Гуардадо, 45, Рока, 45, Алеиш Гарсия, 82.

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