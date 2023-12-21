Довбик забил Бетису в чемпионате Испании
Лидер чемпионата Испании "Жирона" в эти минуты играет матч 18-го тура. Соперником каталонцев стал "Бетис".
В первом тайме гол забил украинец Артем Довбик, сообщил портал Новини.LIVE.
GOAL: Girona 1-0 Real Betis.— Pubity Sport (@pubitysport) December 21, 2023
Dovbyk scores.pic.twitter.com/Ozv8PC3RG3
Первый тайм матча "Бетис" — "Жирона"
Команда Мичела Санчеса с первых минут матча завладела преимуществом и почти не давала шансов соперникам.
Единственный гол забила "Жирона" в концовке первого тайма. На Савио сфолили в штрафной "Бетиса" и арбитр назначил пенальти. На 39-й минуте в точке подошел Довбик, который развел голкипера и мяч по разным углам ворот — 0:1.
Отметим, что через четыре минуты Артем заработал желтую карточку.
Для Довбика забитый мяч стал одиннадцатым в чемпионате. Также у украинца четыре результативные передачи.
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