Довбик забил Бетису в чемпионате Испании

Артем Довбик. Фото: "Жирона"

Лидер чемпионата Испании "Жирона" в эти минуты играет матч 18-го тура. Соперником каталонцев стал "Бетис".

В первом тайме гол забил украинец Артем Довбик, сообщил портал Новини.LIVE.

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GOAL: Girona 1-0 Real Betis.



Dovbyk scores.pic.twitter.com/Ozv8PC3RG3 — Pubity Sport (@pubitysport) December 21, 2023

Первый тайм матча "Бетис" — "Жирона"

Команда Мичела Санчеса с первых минут матча завладела преимуществом и почти не давала шансов соперникам.

Единственный гол забила "Жирона" в концовке первого тайма. На Савио сфолили в штрафной "Бетиса" и арбитр назначил пенальти. На 39-й минуте в точке подошел Довбик, который развел голкипера и мяч по разным углам ворот — 0:1.

Отметим, что через четыре минуты Артем заработал желтую карточку.

Для Довбика забитый мяч стал одиннадцатым в чемпионате. Также у украинца четыре результативные передачи.

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