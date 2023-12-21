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Довбик забил Бетису в чемпионате Испании

21 декабря 2023 21:09
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Агабекян Карен
редактор
Довбик забил Бетису в чемпионате Испании
Артем Довбик. Фото: "Жирона"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Лидер чемпионата Испании "Жирона" в эти минуты играет матч 18-го тура. Соперником каталонцев стал "Бетис".

В первом тайме гол забил украинец Артем Довбик, сообщил портал Новини.LIVE.

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Первый тайм матча "Бетис" — "Жирона"

Команда Мичела Санчеса с первых минут матча завладела преимуществом и почти не давала шансов соперникам.

Единственный гол забила "Жирона" в концовке первого тайма. На Савио сфолили в штрафной "Бетиса" и арбитр назначил пенальти. На 39-й минуте в точке подошел Довбик, который развел голкипера и мяч по разным углам ворот — 0:1.

Отметим, что через четыре минуты Артем заработал желтую карточку.

Для Довбика забитый мяч стал одиннадцатым в чемпионате. Также у украинца четыре результативные передачи.

Напомним, "Шахтер" продаст игрока сборной Украины в клуб УПЛ. 

Трубин совершил ошибку, которая может настроить против него болельщиков "Бенфики".

В России приняли решение о выходе из УЕФА — что известно. 

"Жирона" готова продать своего лидера в мадридский "Реал".

Источник назвал единственный клуб, который ведет переговоры по Довбику

"Динамо" зимой продаст свою звезду в заграничный клуб — о ком идет речь.

Ребров рассказал, кто может усилить сборную Украины.

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