В Жироне назвали условия трансфера Довбика в другой клуб

Партнеры по "Жироне" поздравляют Довбика. Фото: instagram.com/gironafc/

Руководство испанской "Жироны" понимает, что не сумеет удержать в команде Артема Довбика. Украинский форвард стал лидером команды в свою дебютный сезон в Испании.

В "Жироне" планируют заработать на продаже голеадора большие деньги, сообщает Marca.

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Форвард сборной Украины Артем Довбик забил в своем дебютном сезоне в Испании 10 голов и сделал четыре результативные передачи. Больше него сумели отличиться только Гризманн (11 мячей), Майораль (12) и Беллингем (13).

Артем Довбик празднует гол. Фото: instagram.com/gironafc/

Сколько "Жирона" заработает на Довбике

В каталонском клубе понимают, что украинский форвард стал одним из главных активов команды. "Жирона" хочет заработать как минимум 25 миллионов евро за 70% прав на Артема Довбика. Оставшуюся часть суммы поделят между собой украинский "Днепр-1" и датский "Митьюлланд", которым принадлежит часть прав на футболиста.

При этом "Жирона" не собирается продавать Довбика раньше лета 2024 года. Каталонцы хотят обеспечить себе место в Лиге чемпионов, и Артем помогает клубу идти к этой цели. К тому же каждый новый забитый гол повышает стоимость украинского футболиста.

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