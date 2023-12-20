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В Жироне назвали условия трансфера Довбика в другой клуб

20 декабря 2023 16:25
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
В Жироне назвали условия трансфера Довбика в другой клуб
Партнеры по "Жироне" поздравляют Довбика. Фото: instagram.com/gironafc/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Руководство испанской "Жироны" понимает, что не сумеет удержать в команде Артема Довбика. Украинский форвард стал лидером команды в свою дебютный сезон в Испании.

В "Жироне" планируют заработать на продаже голеадора большие деньги, сообщает Marca

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Форвард сборной Украины Артем Довбик забил в своем дебютном сезоне в Испании 10 голов и сделал четыре результативные передачи. Больше него сумели отличиться только Гризманн (11 мячей), Майораль (12) и Беллингем (13).

Артем Довбик
Артем Довбик празднует гол. Фото: instagram.com/gironafc/

Сколько "Жирона" заработает на Довбике 

В каталонском клубе понимают, что украинский форвард стал одним из главных активов команды. "Жирона" хочет заработать как минимум 25 миллионов евро за 70% прав на Артема Довбика. Оставшуюся часть суммы поделят между собой украинский "Днепр-1" и датский "Митьюлланд", которым принадлежит часть прав на футболиста. 

При этом "Жирона" не собирается продавать Довбика раньше лета 2024 года. Каталонцы хотят обеспечить себе место в Лиге чемпионов, и Артем помогает клубу идти к этой цели. К тому же каждый новый забитый гол повышает стоимость украинского футболиста. 

Напомним, Буяльским интересуются в Германии — отпустит ли "Динамо" игрока. 

"Жирона" готова продать своего лидера в мадридский "Реал".

"Динамо" зимой продаст свою звезду в заграничный клуб — о ком идет речь. 

Мудрик и Миколенко могут оказаться в одном клубе — это не "Челси". 

Ребров рассказал, кто может усилить сборную Украины. 

Источник назвал единственный клуб, который ведет переговоры по Довбику. 

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