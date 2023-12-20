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У Жироні назвали умови трансферу Довбика до іншого клубу

20 грудня 2023 16:25
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
У Жироні назвали умови трансферу Довбика до іншого клубу
Партнери по "Жироні" вітають Довбика. Фото: instagram.com/gironafc/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Керівництво іспанської "Жирони" розуміє, що не зможе утримати в команді Артема Довбика. Український форвард став лідером команди у свій дебютний сезон в Іспанії.

У "Жироні" планують заробити на продажу голеадора великі гроші, повідомляє Marca.

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Форвард збірної України Артем Довбик забив у своєму дебютному сезоні в Іспанії 10 голів та зробив чотири результативні передачі. Більше за нього зуміли відзначитися лише Грізманн (11 м'ячів), Майораль (12) і Беллінгем (13).

Артем Довбик
Артем Довбик святкує гол. Фото: instagram.com/gironafc/

Скільки "Жирона" заробить на Довбику

У каталонському клубі розуміють, що український форвард став одним із головних активів команди. "Жирона" хоче заробити щонайменше 25 мільйонів євро за 70% прав на Артема Довбика. Решту суми поділять між собою український "Дніпро-1" і датський "Мідтьюлланн", яким належить частина прав на футболіста.

При цьому "Жирона" не має наміру продавати Довбика раніше літа 2024 року. Каталонці хочуть забезпечити собі місце у Лізі чемпіонів, і Артем допомагає клубу йти до цієї мети. До того ж кожен новий забитий гол підвищує вартість українського футболіста.

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Джерело назвало єдиний клуб, який веде переговори щодо Довбика.

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