У Жироні назвали умови трансферу Довбика до іншого клубу
Керівництво іспанської "Жирони" розуміє, що не зможе утримати в команді Артема Довбика. Український форвард став лідером команди у свій дебютний сезон в Іспанії.
У "Жироні" планують заробити на продажу голеадора великі гроші, повідомляє Marca.
Форвард збірної України Артем Довбик забив у своєму дебютному сезоні в Іспанії 10 голів та зробив чотири результативні передачі. Більше за нього зуміли відзначитися лише Грізманн (11 м'ячів), Майораль (12) і Беллінгем (13).
Скільки "Жирона" заробить на Довбику
У каталонському клубі розуміють, що український форвард став одним із головних активів команди. "Жирона" хоче заробити щонайменше 25 мільйонів євро за 70% прав на Артема Довбика. Решту суми поділять між собою український "Дніпро-1" і датський "Мідтьюлланн", яким належить частина прав на футболіста.
При цьому "Жирона" не має наміру продавати Довбика раніше літа 2024 року. Каталонці хочуть забезпечити собі місце у Лізі чемпіонів, і Артем допомагає клубу йти до цієї мети. До того ж кожен новий забитий гол підвищує вартість українського футболіста.
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