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Довбик забив Бетісу в чемпіонаті Іспанії

21 грудня 2023 21:09
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Агабекян Карен
редактор
Довбик забив Бетісу в чемпіонаті Іспанії
Артем Довбик. Фото: "Жирона"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Лідер чемпіонату Іспанії "Жирона" у ці хвилини грає матч 18-го туру. Суперником каталонців став "Бетіс".

У першому таймі гол забив українець Артем Довбик, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Команда Мічела Санчеса з перших хвилин матчу заволоділа перевагою та майже не давала шансів суперникам.

Єдиний гол забила "Жирона" наприкінці першого тайму. На Савіо сфолили у штрафному майданчику "Бетіса" і арбітр призначив пенальті. На 39-й хвилині до точки підійшов Довбик, який розвів голкіпера і м'яч різними кутами воріт — 0:1.

Зазначимо, що через чотири хвилини Артем заробив жовту картку.

Для Довбика забитий м'яч став одинадцятим у чемпіонаті. Також в українця чотири результативні передачі.

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