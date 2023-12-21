Довбик забив Бетісу в чемпіонаті Іспанії

Артем Довбик. Фото: "Жирона"

Лідер чемпіонату Іспанії "Жирона" у ці хвилини грає матч 18-го туру. Суперником каталонців став "Бетіс".

У першому таймі гол забив українець Артем Довбик, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Dovbyk scores. pic.twitter.com/Ozv8PC3RG3 — Pubity Sport (@pubitysport) December 21, 2023

Перший тайм матчу "Бетіс" — "Жирона"

Команда Мічела Санчеса з перших хвилин матчу заволоділа перевагою та майже не давала шансів суперникам.

Єдиний гол забила "Жирона" наприкінці першого тайму. На Савіо сфолили у штрафному майданчику "Бетіса" і арбітр призначив пенальті. На 39-й хвилині до точки підійшов Довбик, який розвів голкіпера і м'яч різними кутами воріт — 0:1.

Зазначимо, що через чотири хвилини Артем заробив жовту картку.

Для Довбика забитий м'яч став одинадцятим у чемпіонаті. Також в українця чотири результативні передачі.

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