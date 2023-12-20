Юрген Клопп стане новим тренером Барселони — що відомо

Юрген Клопп на пресконференції. Фото: REUTERS/Molly Darlington

Керівництво каталонської "Барселони" розпочало пошуки нового тренера для команди. Хаві Ернандес може втратити посаду наприкінці сезону.

Юрген Клопп став пріоритетним вибором на заміну Хаві, повідомляє El Nacional.

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Серія невдалих результатів "Барселони" призвела до того, що в клубі дійшли думки про необхідність пошуку нового головного тренера. Президент Жоан Лапорта та спортивний директор Деку склали список фахівців, з яких буде обрано нового наставника.

Юрґен Клопп під час матчу. Фото: REUTERS/Carl Recine

Інтерес до Юргена Клоппа

Пріоритетним кандидатом на посаду головного тренера "Барселони" став 46-річний німецький наставник Юрґен Клопп. Має добрі стосунки й з Лапортою, і з Деку. У каталонському клубі вважають, що Клопп може вивести команду на новий рівень.

Рік тому німецький фахівець продовжив контракт із "Ліверпулем" до літа 2026-го року. Тим самим він спростував чутки, що хоче взяти паузу в кар'єрі.

Попри це у "Барселоні" впевнені, що зуміють переконати Клоппа переїхати до Каталонії. Для цього доведеться виплатити "Ліверпулю" солідну грошову компенсацію.

Очікується, що до літа 2024-го року Хаві Ернандес збереже свою посаду незалежно від подальших результатів "Барселони" цього сезону.

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