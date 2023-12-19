Барселона вирішила долю Хаві після двох поразок та нічиєї

Головний тренер "Барселони" Хаві Ернандес. Фото: REUTERS/Pablo Morano

Чинний чемпіон Іспанії каталонська "Барселона" потрапила до крутого піку, в якому команда почала втрачати впевненість. Тому у різних іспанських ЗМІ ведуться переговори про майбутнє головного тренера Хаві Ернандеса.

Портал Diario Sport опублікував інсайдерську інформацію з клубу про те, чи залишиться Хаві біля керма команди.

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Зазначимо, що на посаду головного тренера "Барселони" активно сватають наставника "Жирони" Мічела Санчеса, який стилістично підходить для синьо-гранатових.

Що буде з Хаві

За інформацією джерел, президент каталонців Жоан Лапорта не збирається змінювати Хаві і навіть не дозволяє своєму оточенню обговорювати такий варіант.

Лапорта хоче дати тренеру час до літа, щоб виправити ситуацію. Потім буде зроблено висновки, від яких залежатиме місце легенди клубу біля керма команди.

Джерела також відзначили, що Лапорта вірить у тренерський талант Хаві та сподівається, що на початку 2024 року команда нав'яже боротьбу за чемпіонський титул і спробує виграти Лігу чемпіонів. На користь Ернандесу розглядається той факт, що він має підтримку футболістів.

"Барселона" зараз посідає третє місце у турнірній таблиці чемпіонату Іспанії та відстає від "Жирони" на дев'ять очок.

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