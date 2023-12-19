Барселона решила судьбу Хави после двух поражений и ничьей
Действующий чемпион Испании каталонская "Барселона" попала в крутое пике, в котором команда начала терять уверенность. Поэтому в различных испанских СМИ ведутся переговоры о будущем главного тренера Хави Эрнандеса.
Портал Diario Sport опубликовал инсайдерскую информацию из клуба о том, останется ли Хави у руля команды.
Отметим, что на должность главного тренера "Барселоны" активно сватают наставника "Жироны" Мичела Санчеса, который стилистически подходит сине-гранатовым.
🌞 Sunday Workout.— FC Barcelona (@FCBarcelona) December 18, 2023
🎧 Sound On. pic.twitter.com/ohxU2Y46oy
Что будет с Хави
По информации источников, президент каталонцев Жоан Лапорта не собирается менять Хави и даже не позволяет своему окружению обсуждать такой вариант.
Лапорта хочет дать тренеру время до лета, чтобы исправить ситуацию. Затем будут сделаны выводы, от которых будет зависеть место легенды клуба у руля команды.
Источники также отметили, что Лапорта верит в тренерский талант Хави и надеется, что в начале 2024 года команда навяжет борьбу за чемпионский титул и попытается выиграть Лигу чемпионов. В пользу Эрнандеса рассматривается тот факт, что он имеет поддержку футболистов.
"Барселона" сейчас занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании и отстает от "Жироны" на девять очков.
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