Барселона решила судьбу Хави после двух поражений и ничьей

Главный тренер "Барселоны" Хави Эрнандес. Фото: REUTERS/Pablo Morano

Действующий чемпион Испании каталонская "Барселона" попала в крутое пике, в котором команда начала терять уверенность. Поэтому в различных испанских СМИ ведутся переговоры о будущем главного тренера Хави Эрнандеса.

Портал Diario Sport опубликовал инсайдерскую информацию из клуба о том, останется ли Хави у руля команды.

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Что будет с Хави

По информации источников, президент каталонцев Жоан Лапорта не собирается менять Хави и даже не позволяет своему окружению обсуждать такой вариант.

Лапорта хочет дать тренеру время до лета, чтобы исправить ситуацию. Затем будут сделаны выводы, от которых будет зависеть место легенды клуба у руля команды.

Источники также отметили, что Лапорта верит в тренерский талант Хави и надеется, что в начале 2024 года команда навяжет борьбу за чемпионский титул и попытается выиграть Лигу чемпионов. В пользу Эрнандеса рассматривается тот факт, что он имеет поддержку футболистов.

"Барселона" сейчас занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании и отстает от "Жироны" на девять очков.

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