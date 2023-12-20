Юрген Клопп станет новым тренером Барселоны — что известно

Юрген Клопп на пресс-конференции. Фото: REUTERS/Molly Darlington

Руководство каталонской "Барселоны" начало поиски нового тренера для команды. Хави Эрнандес может лишиться должности в конце сезона.

Юрген Клопп стал приоритетным выбором на замену Хави, сообщает El Nacional.

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Серия неудачных результатов "Барселоны" привела к тому, что в клубе пришли ко мнению о необходимости поиска нового главного тренера. Президент Жоан Лапорта и спортивный директор Деку составили список специалистов, из которых будет выбран новый наставник.

Юрген Клопп во время матча. Фото: REUTERS/Carl Recine

Интерес к Юргену Клоппу

Приоритетным кандидатом на пост главного тренера "Барселоны" стал 46-летний немецкий наставник Юрген Клопп. У него хорошие отношения и с Лапортой, и с Деку. В каталонском клубе считают, что Клопп может вывести команду на принципиально новый уровень.

Год назад немецкий специалист продлил контракт с "Ливерпулем" до лета 2026-го года. Тем самым он опроверг слухи о том, что хочет взять паузу в карьере.

Несмотря на это в "Барселоне" уверены, что сумеют убедить Клоппа переехать в Каталонию. Для этого придется выплатить "Ливерпулю" солидную денежную компенсацию.

Ожидается, что до лета 2024-го года Хави Эрнандес сохранит свой пост вне зависимости от дальнейших результатов "Барселоны" в этом сезоне.

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