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Юрген Клопп станет новым тренером Барселоны — что известно

20 декабря 2023 12:34
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Юрген Клопп станет новым тренером Барселоны — что известно
Юрген Клопп на пресс-конференции. Фото: REUTERS/Molly Darlington
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Руководство каталонской "Барселоны" начало поиски нового тренера для команды. Хави Эрнандес может лишиться должности в конце сезона. 

Юрген Клопп стал приоритетным выбором на замену Хави, сообщает El Nacional

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Серия неудачных результатов "Барселоны" привела к тому, что в клубе пришли ко мнению о необходимости поиска нового главного тренера. Президент Жоан Лапорта и спортивный директор Деку составили список специалистов, из которых будет выбран новый наставник. 

Юрген Клопп
Юрген Клопп во время матча. Фото: REUTERS/Carl Recine

Интерес к Юргену Клоппу 

Приоритетным кандидатом на пост главного тренера "Барселоны" стал 46-летний немецкий наставник Юрген Клопп. У него хорошие отношения и с Лапортой, и с Деку. В каталонском клубе считают, что Клопп может вывести команду на принципиально новый уровень. 

Год назад немецкий специалист продлил контракт с "Ливерпулем" до лета 2026-го года. Тем самым он опроверг слухи о том, что хочет взять паузу в карьере. 

Несмотря на это в "Барселоне" уверены, что сумеют убедить Клоппа переехать в Каталонию. Для этого придется выплатить "Ливерпулю" солидную денежную компенсацию. 

Ожидается, что до лета 2024-го года Хави Эрнандес сохранит свой пост вне зависимости от дальнейших результатов "Барселоны" в этом сезоне. 

Напомним, Буяльским интересуются в Германии — отпустит ли "Динамо" игрока. 

"Жирона" готова продать своего лидера в мадридский "Реал".

"Динамо" зимой продаст свою звезду в заграничный клуб — о ком идет речь. 

Мудрик и Миколенко могут оказаться в одном клубе — это не "Челси". 

Источник назвал единственный клуб, который ведет переговоры по Довбику. 

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