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Цыганков может заменить бразильскую звезду в известном клубе

22 декабря 2023 12:11
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Цыганков может заменить бразильскую звезду в известном клубе
Виктор Цыганков в матче за "Жирону". Фото: instagram.com/gironafc/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Руководство испанской "Жироны" может продать Виктора Цыганкова в другой клуб Ла Лиги. Полузащитником сборной Украины интересуется "Барселона". 

Каталонский клуб видит в Цыганкове замену для одного из своих футболистов, сообщает Sport.es

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Виктор Цыганков
Виктор Цыганков борется за мяч. Фото: instagram.com/gironafc/

Трансфер Цыганкова в "Барселону" 

Одним из таких игроков является бразильский полузащитник Рафинья. Его контракт с каталонцами закончится летом 2027-го года, однако "Барселона" хочет как можно быстрее избавиться от 27-летнего футболиста. 

Рафинья
Рафинья на тренировке "Барселоны". Фото: instagram.com/raphinha/

У "сине-гранатовых" есть выгодные предложения по Рафинье. Он может быть продан за 80 млн евро, и часть этих средств уйдет на приобретение замены бразильцу. Основным кандидатом на эту позицию является Виктор Цыганков. Его трансфер обойдется "сине-гранатовым" примерно в 30 млн евро.

Проблема заключается в том, что Рафинья не хочет уходить из "Барселоны". Пока не известно, сумеет ли клуб убедить его согласиться на трансфер. 

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