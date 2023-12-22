Зинченко выбирает между двумя клубами — когда будет трансфер

Зинченко на базе "Арсенала". Фото: instagram.com/zinchenko/

Вице-капитан сборной Украины Александр Зинченко заинтересован несколько клубов из английской Премьер-лиги и других чемпионатов. Защитник "Арсенала" может начать следующий сезон в новой команде.

Сам Зинченко еще не принял решения относительно своего будущего, сообщает Daily Mail.

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Александр Зинченко в матче за "Арсенал". Фото: instagram.com/zinchenko/

Куда может уйти Зинченко

Контракт украинского защитника с "Арсеналом" действует до лета 2025-го года. "Канониры" могут отпустить Зинченко гораздо раньше, если получат выгодное предложение по Александру.

В услугах украинского футболиста заинтересованы клубы из Англии, Италии и Испании, однако сам Зинченко не хочет выступать за другой клуб АПЛ. Наибольший интерес к игроку проявляет туринский "Ювентус". Туринский клуб следит за игрой украинца и готовится к переговорам по его трансферу в конце сезона.

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