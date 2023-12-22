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Зинченко выбирает между двумя клубами — когда будет трансфер

22 декабря 2023 09:31
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Зинченко выбирает между двумя клубами — когда будет трансфер
Зинченко на базе "Арсенала". Фото: instagram.com/zinchenko/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Вице-капитан сборной Украины Александр Зинченко заинтересован несколько клубов из английской Премьер-лиги и других чемпионатов. Защитник "Арсенала" может начать следующий сезон в новой команде. 

Сам Зинченко еще не принял решения относительно своего будущего, сообщает Daily Mail

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Тренерский штаб лондонского "Арсенала" может продать несколько игроков в конце нынешнего сезона. Микель Артета готовит обновление команды и усиление "канониров" на всех позициях. Деньги от продажи футболистов будут направлены на покупку новичков. 

Александр Зинченко
Александр Зинченко в матче за "Арсенал". Фото: instagram.com/zinchenko/

Куда может уйти Зинченко 

Контракт украинского защитника с "Арсеналом" действует до лета 2025-го года. "Канониры" могут отпустить Зинченко гораздо раньше, если получат выгодное предложение по Александру. 

В услугах украинского футболиста заинтересованы клубы из Англии, Италии и Испании, однако сам Зинченко не хочет выступать за другой клуб АПЛ. Наибольший интерес к игроку проявляет туринский "Ювентус". Туринский клуб следит за игрой украинца и готовится к переговорам по его трансферу в конце сезона. 

Напомним, "Шахтер" продаст игрока сборной Украины в клуб УПЛ. 

В России приняли решение о выходе из УЕФА — что известно. 

"Жирона" готова продать своего лидера в мадридский "Реал".

Юрген Клопп станет новым тренером "Барселоны" — что известно. 

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