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Сборная Украины сыграет матчи отбора на Евро-2024 на "нефартовом" стадионе

22 декабря 2023 16:05
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Сборная Украины сыграет матчи отбора на Евро-2024 на "нефартовом" стадионе
Сборная Украины на стадионе во Вроцлаве. Фото: Google
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Украинская ассоциация футбола (УАФ) заключила соглашение о том, что национальная команда под руководством Сергея Реброва проведет свой первый официальный поединок в 2024 году в Польше. Матч пройдет во Вроцлаве. 

Сборная Украины вернется на стадион "Тарчински Арена", сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на официальный сайт УАФ.

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В рамках стыковых матчей отборочной кампании на Евро-2024 сборная Украины уже 21 марта сразится с национальной командой Боснии и Герцеговины. Победитель этой пары примет триумфатора противостояния сборных Израиля и Исландии.

Болельщики в Польше
Болельщики возле стадиона во Вроцлаве. Фото: Google

Важный матч для сборной Украины 

В УАФ объяснили, почему было принято решение вернуть национальную команду на стадион в польском городе Вроцлав. Сборная Украины уже выступала на этой арене. Однако опыт сложно назвать абсолютно успешным с точки зрения результатов. 

"На этом стадионе Украина девятого сентября 2023 года сыграла вничью с Англией. Заполненные трибуны 45-тысячного стадиона эмоционально поддерживали команду Реброва, которая разошлась с лидером группы миром 1:1. Надеюсь, и в марте следующего года сборная Украины получит во Вроцлаве результат, который нас всех удовлетворит", — рассказали в УАФ. 

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