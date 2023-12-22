Сборная Украины сыграет матчи отбора на Евро-2024 на "нефартовом" стадионе

Сборная Украины на стадионе во Вроцлаве. Фото: Google

Украинская ассоциация футбола (УАФ) заключила соглашение о том, что национальная команда под руководством Сергея Реброва проведет свой первый официальный поединок в 2024 году в Польше. Матч пройдет во Вроцлаве.

Сборная Украины вернется на стадион "Тарчински Арена", сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на официальный сайт УАФ.

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Болельщики возле стадиона во Вроцлаве. Фото: Google

Важный матч для сборной Украины

В УАФ объяснили, почему было принято решение вернуть национальную команду на стадион в польском городе Вроцлав. Сборная Украины уже выступала на этой арене. Однако опыт сложно назвать абсолютно успешным с точки зрения результатов.

"На этом стадионе Украина девятого сентября 2023 года сыграла вничью с Англией. Заполненные трибуны 45-тысячного стадиона эмоционально поддерживали команду Реброва, которая разошлась с лидером группы миром 1:1. Надеюсь, и в марте следующего года сборная Украины получит во Вроцлаве результат, который нас всех удовлетворит", — рассказали в УАФ.

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