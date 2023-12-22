Динамо готовится к продаже трех лидеров в следующем году

Футболисты празднуют победу. Фото: пресс-служба "Динамо"

Руководство киевского "Динамо" готовится к уходу нескольких футболистов в зарубежные клубы. Высока вероятность того, что это произойдет летом следующего года.

Украинский клуб хочет заработать большие деньги на своих воспитанниках, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на журналиста Игоря Цыганыка.

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Практически исключен вариант, согласно которому "Динамо" сможет продать кого-то из своих футболистов во время зимнего трансферного окна-2024. Однако уже летом, после чемпионата Европы по футболу, ситуация может резко измениться.

Георгий Бущан с мячом. Фото: пресс-служба "Динамо"

Кого может продать "Динамо"

За последние несколько лет зарубежные клубы интересовались несколькими футболистами столичного клуба. Этот интерес сохраняется до сих пор. Главными активами "бело-синих" на трансферном рынке остаются голкипер Георгий Бущан, полузащитник Владимир Бражко, а также Николай Шапаренко, который недавно перенес тяжелую травму.

Николай Шапаренко во время матча. Фото: пресс-служба "Динамо"

За каждого из этих игроков "Динамо" может заработать больше двух миллионов евро. Важно, чтобы игроки не попадали в лазарет до конца сезона, успешно выступили во втором круге украинской Премьер-лиги, а также попали в заявку сборной Украины на Евро-2024, если подопечные Сергея Реброва попадут на континентальное первенство.

Бражко нанес удар по воротам соперника. Фото: пресс-служба "Динамо"

Все три игрока продолжат карьеру только в зарубежных клубах, речи о продаже из в украинские команды не идет.

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