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Юрген Клопп неожиданно раскритиковал болельщиков Ливерпуля

21 декабря 2023 15:46
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Юрген Клопп неожиданно раскритиковал болельщиков Ливерпуля
Клопп командует игрой "Ливерпуля". Фото: REUTERS/Molly Darlington
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Главный тренер английского "Ливерпуля" Юрген Клопп остался недоволен поведением болельщиков во время матча против "Вест Хэма" в четвертьфинале Кубка английской лиги. "Красные" разгромили соперника со счетом 5:1, а после игры наставник обратился к фанам.

Клопп объяснил, чего ждет от болельщиков "Ливерпуля", сообщает Daily Mail

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Юргену Клоппу не понравилась атмосфера на домашнем поединке "красных" с "молотобойцами". Первый тайм получился тяжелым для "Ливерпуля", и на послематчевой пресс-конференции наставник команды раскритиковал болельщиков. 

Юрген Клопп
Юрген Клопп и Кертис Джонс. Фото: REUTERS/Molly Darlington

Что сказал Юрген Клопп 

Тренер "Ливерпуля" считает, что в матче с "Вест Хэмом" фаны его команды вели себя слишком тихо. Футболисты не чувствовали поддержки, хотя практически в каждом поединке "Энфилд" не замолкает ни на секунду. 

"На игру пришло 70 тысяч зрителей, но это была самая тихая толпа, которую я когда-либо видел. Я очень недоволен атмосферой на стадионе. Возможно, нам следует извиниться перед болельщиками за то, что счет был недостаточно разгромным? 

Искренне надеюсь, что на следующей игре ситуация измениться. Нам очень нужна поддержка болельщиков. Приходите на стадион, но если чувствуете, что не в настроении, подарите билет кому-то другому", — заявил Юрген Клопп. 

В субботу, 23 декабря, "Ливерпуль" примет дома лондонский "Арсенал". Команды разделяет всего одно очко в турнирной таблице. 

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